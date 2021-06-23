Асамблея також засуджує усі спроби РФ легітимізувати або нормалізувати її заявлену анексію Криму.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила жорстку резолюцію з вимогами до влади Російської Федерації стосовно дотримання прав кримських татар в окупованому Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” відповідну резолюцію віддали 73 голоси, “утримались” - 2, і “проти” 17.

У резолюції Асамблея рішуче засуджує тимчасову окупацію Росією української території - Автономної республіки Крим і міста Севастополь, і Асамблея підтверджує свою політику невизнання анексії.

Також Асамблея засуджує усі спроби РФ легітимізувати або нормалізувати її заявлену анексію Криму.

У ПАРЄ засудили серйозні порушення прав людини, скоєні проти кримських татар одразу після анексії, в тому числі вбивства і насильницькі викрадення людей, щодо чого не ведеться ефективних розслідувань.

“Асамблея рішуче засуджує високу кількість свавільних арештів, необґрунтованих переслідувань і засуджень кримських татар на основі хибних звинувачень, пов’язаних з екстремізмом або тероризмом, за політичними мотивами, включаючи імовірну приналежність до мусульманських груп і через опозицію до нинішнього режиму у Криму”, - йдеться у резолюції.

В ПАРЄ стурбовані численними випадками порушень свободи віросповідання кримських татар, в тому числі стосовно конкретних релігійних груп, нібито причетних до терористичних або екстремістських організацій, коли ці групи не мають зв’язку з порушеннями суспільного порядку.

Крім того, у резолюції висловлюється стурбованість через обмеження, з якими стикаються кримські татари щодо свободи висловлювань і мирних зібрань, свободи думки, совісті і релігії, в тому числі через переслідування осіб за організацію мирних одиночних пікетів. Висловлюється глибоке занепокоєння через застосування практики відмов у в'їзді до Криму для журналістів і подальшої заборони їм на довгий період відвідувати територію Російської Федерації.

Асамблея наполегливо закликає владу РФ втілити положення резолюції Генеральної асамблеї ООН A/RES/68/262 про територіальну цілісність України (зокрема у цьому документі сказано, що “референдум, проведений в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі 16 березня 2014 року, не маючи законної сили, не може бути основою для будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим або міста Севастополя”), а також реалізувати положення інших резолюцій Генасамблеї ООН стосовно ситуації з правами людини в Криму.

При цьому, Асамблея закликала РФ припинити застосовувати російське законодавство у Криму, в тому числі у контексті боротьби з тероризмом і екстремізмом, але застосовувати, у відповідності з міжнародним правом, чинні закони України.

Також у ПАРЄ закликають Росію звільнити кожну незаконно затриману або ув'язнену особу внаслідок зловживання російським законодавством у Криму, в тому числі політичних в’язнів, припинити примусовий призов на воєнну службу до армії РФ мешканців Криму, в тому числі кримських татар, припинити практику переміщення затриманих з Криму до РФ і забезпечити їхнє повернення до Криму або на материкову Україну.

Разом з тим, в ПАРЄ закликали РФ негайно припинити адміністративні або судові переслідування кримських татар і забезпечити, щоби будь-які обшуки або рейди відбувались з дотриманням прав людини.

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До того ж, висловлюється заклик скасувати рішення, які забороняють діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та дозволити лідерам Меджлісу Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову повернутися до Криму. Також висловлюється заклик скасувати заборону на діяльність кримськотатарських медіа у Криму.

Асамблея закликає РФ забезпечити повний і безперешкодний доступ міжнародним і регіональним органам зі спостереження за правами людини до Криму.

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Автор: Віталій Саєнко