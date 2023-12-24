Президент є ідейним союзником партії, що програла жовтневі вибори, і яку новий уряд звинувачує у численних зловживаннях.

У Польщі спалахнула перша серйозна криза у відносинах між новим прем’єр-міністром Дональдом Туском і президентом Анджеєм Дудою. Вони є політичними та ідеологічними опонентами, адже Дуда є вихідцем з партії "Право і справедливість", що програла жовтневі вибори до парламенту і тепер перейшла в опозицію.

У своєму дописі на соціальній платформі X Дуда розкритикував проект державного бюджету, ухвалений новою урядовою коаліцією, і повідомив, що накладає на нього вето. Зокрема його обурили обсяги фінансування "громадських ЗМІ".

Дуда повідомив, що має намір після Різдва подати до парламенту власний проект держбюджету, в якому, зокрема, буде підвищено зарплати вчителям та інші витрати.

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Керівник канцелярії прем'єр-міністра Ян Грабець назвав заяву Дуди "абсурдною", нагадавши, що таке саме фінансування "громадські ЗМІ" отримували за попереднього уряду, і тоді Дуда не мав нічого проти цього.

"Президенту просто нічого сказати. Президент каже, що подасть якийсь законопроект про бюджет, але це абсолютно не в компетенції президента", – сказав він в коментарі польскому радіо.

Уряд Туска прийшов до влади в грудні, поклавши край восьми рокам правління партії "Право і Справедливість", від якої свого часу був обраний і президент Дуда. Як пише видання Politico, від самого початку відносини між новим урядом і президентом, що має право накладати вето на закони, були хиткими.

"Дуда чітко дав зрозуміти, що використовуватиме свої президентські повноваження, щоб перешкодити новій адміністрації", – зауважує видання.

Тим часом новий уряд почав розслідувати можливі зловживання своїх попередників, зокрема щодо медичних витрат під час епідемії COVID.

Новий уряд Польщі

Як писав УНІАН, у жовтні в Польщі відбулися парламентські вибори, більшість голосів на яких здобула правляча партія "Право і справедливість". Але результат виявився недостатнім, аби самотужки сформувати уряд, натомість інші партії змогли сформувати власний коаліційний уряд. 11 грудня новим прем’єр-міністром став ветеран польської політики Дональд Туск.

Своїх попередників Туск розкритикував за те, що вони надто захопилися правопопулістською риторикою, що мимоволі вивело польский уряд на політичний конфлікт з Україною та іншими сусідами.

Туск обіцяв вирішити проблему блокування українського кордону польськими перевізниками, але поки що це не вдалося.

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