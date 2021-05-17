Пєсков назвав цю пропозицію "внутрішньоукраїнською політичною кухнею".

У Кремлі заявили, що не розглядають серйозно ідею обміняти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука на українських громадян, утримуваних у російських в'язницях.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

Читайте такожВенедіктова заявила, що прокуратура збирається оскаржити домашній арешт Медведчука

"Ми помітили. Скоріше, ви знаєте, це внутрішньоукраїнська політична кухня. Власне, я не знаю, чому пропонується українських політиків виставляти на обмін. Питання, чи хоче цього сам український політик - на когось змінюватися? На кого вони пропонують міняти? І так далі. Загалом, це досить така була несформульована якась ідея. Тому ми, напевно, навряд чи схильні якось серйозно це розглядати", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи помітили в Кремлі таку пропозицію і чи готові її розглядати.

Арешт Медведчука і перспективи його обміну

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

15 травня Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оцінив ймовірність обміну Медведчука на українських громадян, утримуваних у російських в'язницях. "Рішення про обмін приймає президент України. Я думаю, якщо буде така можливість, – ми охоче це зробимо", - зазначив він.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк