У Раді хочуть заборонити відправляти військовослужбовців в бій одразу після БЗВП

Йдеться про тримісячний період адаптації.

У Верховній Раді України пропонують встановити обмеження щодо залучення військовослужбовців до безпосередньої участі у бойових діях одразу після завершення військової підготовки. Йдеться про зареєстрований у парламенті законопроєкт про внесення зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (№15086).

Ним передбачається встановити, що військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації (у тому числі, військову службу осіб офіцерського складу), протягом трьох місяців після завершення базової загальновійськової підготовки або після випуску з вищих військових навчальних закладів не залучаються до безпосередньої участі у бойових діях.

У чому полягає проблема

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, згідно з оцінками військових експертів та відкритими заявами командирів, "найбільший ризик втрат спостерігається у перші тижні після прибуття військовослужбовця на фронт, коли він ще не адаптований до бойового стресу, не знає особливостей позицій та не інтегрований у підрозділ".

Водночас чинне законодавство України не містить положень, які встановлювали б обмеження щодо залучення військовослужбовців до безпосередньої участі у бойових діях одразу після завершення БЗВП або після випуску з вищих військових навчальних закладів.

Так, на практиці це призводить до ситуацій, коли військовослужбовці одразу після завершення навчання (підготовки) направляються до підрозділів для виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення без достатнього часу для адаптації до бойової обстановки, поглибленого опанування військової спеціальності, набуття практичних навичок у складі підрозділу та проходження додаткового бойового злагодження.

Яке пропонується рішення

"З огляду на складність сучасних бойових дій та необхідність високого рівня підготовленості особового складу виникає потреба у встановленні на законодавчому рівні мінімального строку, протягом якого військовослужбовці після завершення військової підготовки (навчання) не залучатимуться до безпосередньої участі у бойових діях", - йдеться у пояснювальній записці.

Скільки часу триватиме мобілізація

Як повідомляв УНІАН, раніше полковник Володимир Кобилянський, заступник начальника 199-го навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних сил України наголосив, що поки триває велика війна в країні, зупинити мобілізацію неможливо.

За його словами, перекласти все на рекрутинг неможливо, жодними контрактами чи іноземцями замінити мобілізацію неможливо також.

