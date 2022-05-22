До її складу увійшли 17 народних депутатів.

У Верховній Раді створено нову депутатську групу "Відновлення України".

Про це в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, співголовами групи виступили нардепи Ігор Абрамович і Максим Єфімов. До її складу увійшли 17 депутатів.

Згодом Железняк опублікував список нардепів, які увійшли до групи.

Крім Абрамовича і Єфімова, це Анатолій Бурмич, Олег Воронько, Валерій Гнатенко, Артем Дмитрук, Дмитро Ісаєнко, Ігор Кісільов, Олександр Ковальов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Антоніна Славицька, Вадим Столар, Олександр Фельдман і Олександр Юрченко.

Зазначимо, що більшість депутатів у цій групі є членами забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ. Також є колишні представники "Слуги народу".

Нагадаємо, Ігор Абрамович, Вадим Столар, Тетяна Плачкова числилися в списку тих, хто за даними голови ВР Руслана Стефанчука ще за кілька днів війни виїхали з України і не повернулися.

Заборона ОПЗЖ в Україні

Як повідомляв УНІАН, 20 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони на час воєнного стану вирішила заборонити діяльність ОПЗЖ і ще більше десятка партій.

14 квітня у ВР було оголошено про призупинення діяльності фракції ОПЗЖ, а також всіх її прав. Серед таких прав, зокрема участь у засіданнях Погоджувальної ради та номінування своїх депутатів на керівні посади у парламентських комітетах.

Пізніше у ВР депутати, які входили до фракції ОПЗЖ, створили депутатську групу "Платформа за життя і мир". До складу групи, яку очолив Юрій Бойко, увійшли 25 депутатів (у фракції раніше було 44). У ній немає Вадима Рабіновича, Віктора Медведчука, Вадима Столара і депутатів, орієнтованих на них.

23 квітня секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що депутати з колишньої фракції ОПЗЖ не мають права змінювати назву і залишатися в парламенті. За його словами, депутати колишньої ОПЗЖ не повинні перейменовуватися і створювати нові групи, а мають вибачитися перед українцями і піти з парламенту.

12 травня у ВР було повідомлено про остаточну ліквідацію фракції ОПЗЖ. Того ж дня співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко повідомив, що у ВР зареєстрований законопроект, який унеможливлює здатність представникам партії ОПЗЖ та інших заборонених, згідно з рішенням РНБО, партій балотуватися в майбутні склади парламенту.

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