Перший заступник голови фракції Корнієнко шкодує, що фракція не може примусити Шевченка піти з парламенту, бо він мажоритарник.

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко вважає, що виключений з фракції народний депутат Євген Шевченко поставив під загрозу відносини з міжнародними партнерами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «СН», так Корнієнко прокоментував виключення Шевченка.

За його словами, більшість депутатів фракції підтримали виключення Шевченка «через системні вислови та дії, які розходяться з політикою президента України».

«Ми послідовно демонструємо нашу політичну позицію і, якщо людина її не підтримує, цілком логічно, що вона відправляється у самостійне плавання», - сказав Корнієнко.

При цьому він зазначив, що Шевченко заявляє, що радий виключенню і готовий далі робити свою політичну кар'єру.

Корнієнко наголосив, що Шевченко «окрім висловлення власної політичної позиції дозволяє собі заяви у сфері зовнішньої політики, неузгоджені ані з президентом України, ані з Міністерством закордонних справ».

«Своїми діями Шевченко поставив під загрозу відносини України з міжнародними партнерами, а також завдав шкоди міжнародному іміджу України як передбачуваного партнера з послідовною політикою, що керується демократичними європейськими цінностями», - підкреслив Корнієнко.

Він заявив, що фракція більше не може «виправдовувати дії, які дискредитують політичну силу та главу держави».

Перший заступник голови фракції також зазначив, що партія «Слуга народу» не може вплинути на подальшу діяльність Шевченка у парламенті, оскільки за нього проголосували люди на окрузі.

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«У фракції «Слуга народу» він з'явився завдяки тому, що за нього проголосували люди. Звісно, ми не можемо примусити його піти з парламенту, бо він мажоритарник», - пояснив Корнієнко.

Принагідно він зауважив, що його політична сила виступає за скасування мажоритарки.

«Думаю, що наступні вибори до Верховної Ради мають відбутися за пропорційною системою. Це буде страховкою від політичної корупції», - переконаний Корнієнко.

Що відомо про візит Шевченка до Мінська

20 квітня Шевченко в Палаці Незалежності в Мінську зустрівся з Лукашенком.

У партії "Слуга народу" заявили, що Шевченка ніхто не уповноважував вести переговори з Лукашенком.

22 квітня Шевченко заявив, що буде створювати власний політичний проект, якщо його виключать з фракції "Слуга народу".

26 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що керівництво фракції виступає за виключення з лав фракції Шевченка через зустріч з Лукашенком.

24 травня в прес-службі партії «Слуга народу» заявили про виключення з фракції Євгена Шевченка. Відповідне рішення ухвалили більшістю голосів депутатів фракції.

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Автор: Надя Пришляк