Голова фракції Давид Арахамія "Слуга народу" навів приклад з особистого життя.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порівняв ситуацію з відкликанням Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту з розлученням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

На запитання щодо ситуації довкола Разумкова, Арахамія сказав: "Знаєте, як буває розлучення... Можна розлучатися так, що потім один від одного переходити вулицю, а можна розлучитись - звичайно, буде якась образа, через декілька місяців можеш повернутись, вже може бути діалог, потім можеш навіть співпрацювати".

Депутат навів приклад з особистого життя.

"От як у мене, наприклад: дві жінки - вони можуть разом... Перша моя дружина та моя друга дружина - разом ми можемо просто поїхати і навіть відпочивати. І вона може бути зі своїм бойфрендом - для мене це нормально", - сказав Арахамія і додав, що така ситуація складається тому, що "зберегли стосунки".

Так, за його словами, коли "розлучаєшся", то спершу завжди "всі одне одного на три літери посилають - це нормальний процес".

На уточнення, який варіант стосунків буде з Разумковим, Арахамія зауважив, що це залежить від бажання обох сторін - йти на зустріч одне одному чи ні.

"Всі люди зрозуміли, що Разумков хоче бути окремим політиком: в окремій політсилі чи в складі іншої політсили... Тому політично ми не можемо бути вже разом", - підсумував голова фракції "СН".

Читайте також"Це аморально": Разумков і "слуга" посварилися в прямому ефірі

Відставка Разумкова

7 жовтня 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" за таке рішення проголосували 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - "За життя".

На брифінгу після голосування Разумков, з огляду на результати, висловив думку, що між "Слугою народу" і "Батьківщиною" виникла "нова коаліція".

Автор: Таня Поляковська