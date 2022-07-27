Поряд із представниками Туреччини, України та Росії у ньому працюють дипломати від ООН.

Церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), створеного в межах реалізації положень Ініціативи про взаєморозуміння щодо безпечного транспортування зерна з портів України, відбувається у середу у Стамбулі.

Про це повідомляє "Анадолу".

Центр діє біля Університету національної оборони Туреччини. Поряд із представниками Туреччини, України та Росії у ньому працюють дипломати від ООН.

У церемонії відкриття центру бере участь міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, зазначає агентство.

Звертаючись до співробітників центру, Акар відзначив значущість забезпечення постачання 25 млн тонн українського зерна до країн, які потребують закупівлі сільгосппродукції.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському портукрилатими ракетами типу "Калібр". Але президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочне експорт зерна, незважаючи на російський ракетний удар по порту Одеси.

22 липня у Стамбулі було підписано угоди щодо розблокування трьох українських портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" – для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною. Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

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