Система працюватиме з відкритими документами, з документами для службового користування та з тими, що мають гриф "таємно".

В Апараті Ради національної безпеки та оборони презентували систему моніторингу діяльності олігархів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після сьогоднішнього засідання ради.

За його словами, на засіданні також заслухали звіт Апарату РНБО стосовно створення системи моніторингу ситуації, пов'язаної з ухваленням депутатами закону про олігархів.

"В апараті РНБО розроблено та введено в експлуатацію в серпні 2021 року сучасну інформаційну аналітичну систему..., яка має систему третього класу найвищого рівня складності, яка зможе ... робити моніторинг тих людей, які після ухвалення закону про олігархів у Верховній Раді мають бути під системою нашого моніторингу", - зазначив Данілов.

Він додав, що ця система має три рівні роботи та може працювати з відкритими документами, з документами для службового користування та документами, які мають гриф "таємно".

"Таких систем у нашій державі майже не існує... Її створено для того, щоб ми одразу після ухвалення у Верховній Раді закону змогли відреагувати на всі ті питання, які перед нами ставитиме законодавець", - пояснив секретар РНБО.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов допустив, що після ухвалення "антиолігархічного" закону створювати Реєстр олігархів не буде потрібно, адже його потенційні фігуранти самі відмовляться від своїх активів.

Данілов також розповів про плани президента Володимира Зеленського, якщо закон про деолігархізацію не спрацює.

Закон Зеленського про олігархів: подробиці

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроект про олігархів. У запропонованому главою держави документі передбачено, що Рада національної безпеки та оборони визначатиме, хто в Україні є олігархом, їх заноситимуть до реєстру олігархів.

Читайте такожУ Раді прогнозують бійки під час розгляду законопроекту про олігархівВідповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, (тобто олігархом) ухвалюється РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Після цього президент видає указ, і рішення остаточно набирає чинності з дня опублікування указу. Діятиме такий закон, як розраховується, 10 років.

16 липня президент та РНБО доручили Апарату РНБО, членам РНБО, Антимонопольному комітету, всім органам центральної виконавчої влади до 7 вересня підготувати проект системи моніторингу стосовно тих осіб, яких у суспільстві звикли називати олігархами.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, список олігархів не оприлюднюватиметься до остаточного ухвалення закону Верховною Радою.

Кого зможуть визнати олігархом

Згідно із законопроектом, олігархом можуть визнати людину, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

може впливати на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на загальнодержавному товарному ринку;

має активи, підтверджена вартість яких перевищує мільйон прожиткових мінімумів.

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Автор: Антоніна Доломанжи