Голова МЗС України підкреслив, що в українців немає ніякої неприязні до угорців, а перемога України у війні - в інтересах Угорщини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан іноді використовує Україну як заручницю своєї власної гри з Європейським Союзом.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Politico, коментуючи проблемні відносини Києва та Будапешта.

Кулеба звертаючись до жителів Угорщини підкреслив, що в українців немає ніякої неприязні до угорців, "що б ви не читали в своїх офіційних ЗМІ".

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"Ми були друзями, друзями і будемо друзями. Але нам потрібно виграти цю війну, і перемога України - в інтересах Угорщини", — сказав голова українського МЗС.

Відносини України та Угорщини

Розбіжності у відносинах України з чинним угорським урядом на чолі з Віктором Орбаном тягнуться вже кілька років. Увесь цей час Угорщина блокує деякі ініціативи України в євроатлантичній інтеграції, зокрема - участь України в засіданнях НАТО. І хоча після початку повномасштабного вторгнення Будапешт перестав це робити, 29 листопада стало відомо, що Угорщина повернулася до цієї практики і відновила блокаду.

За останні кілька місяців Орбан і його уряд, який навесні було переобрано на виборах, регулярно робив сумнівні заяви, які так чи інакше трактувалися як проросійські.

Наприклад, Угорщина регулярно блокувала прийняття жорстких санкцій щодо Росії за її вторгнення в Україну, вимагаючи пом'якшень то по російській нафті, то по газу, то висуваючи ультиматуми по відсутності в санкційних пакетах атомної енергетики. І якщо ці вимоги ще більш менш логічні, враховуючи практично повну залежність цієї європейської країни від російських нафти, газу і "ядерки", навіщо Орбан заблокував прийняття санкцій щодо глави РПЦ Патріарха Кирила, залишається загадкою.

Більш того, на початку осені Орбан закликав зняти всі санкції з Росії до кінця цього року, оскільки вони, нібито, стали причиною інфляції і взагалі негативно позначаються на економіці ЄС. Орбан також публічно заявив, що Україна не зможе перемогти РФ із нинішньою підтримкою країн Північноатлантичного альянсу.

Однак нещодавно Орбан заявив, що Україна повинна залишатися суверенною державою. При цьому він визнав, що тільки в цьому випадку Росія не буде представляти загрозу для Європи.

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