Зокрема, наразі тривають переговори з міжнародними партнерами щодо долучення до нової декларації з безпеки, а після завершення переговорів президент України Володимир Зеленський представить нову концепцію.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що Україна хоче завершити війну створенням нової коаліції, яка зможе зупинити Російську Федерацію у майбутньому.

Про це Подоляк сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

"Для нас важливий не статус, а союзники, які дійсно готові битися поруч із нами. Вторгнення в Україну показало, що вся архітектура європейської безпеки повинна бути переглянута. Ми знаємо, що Путіна можна зупинити лише силою. НАТО не має такої сили. На нашу думку, це організація, діяльність якої в основному полягає в організації самітів, на яких генерали показують, що вони круті", - заявив Подоляк.

"Правда полягає в тому, що найбільший військовий союз в історії людства не справляє враження на Кремль. Усі ці розмови про наближення НАТО до російських кордонів є пропагандою на внутрішній ринок, щоб усправедливити вторгнення в Україну та інші країни. Тому ми хочемо завершити цю війну з новою коаліцією, настільки сильною, що вона зупинить Росію, якщо знову захоче на когось напасти", - наголосив Подоляк.

При цьому, у нього поцікавилися, як має виглядати ця коаліція.

"Це буде не такий документ, як Будапештський меморандум, а конкретна умова, що відповідає всім нормам міжнародного права. Крок за кроком будуть описані механізми, які втіляться в життя, якщо знову дійде до нападу на Україну. Ми хочемо переконатися, що ми знову не залишимося одні на полю битви. Країни, які будуть гарантами, візьмуть на себе певні зобов’язання. У майбутньому цей документ може бути розбудований, і на його основі буде створено абсолютно новий альянс, який забезпечить безпеку всієї Європи", - заявив Подоляк.

Водночас, він зазначив, що не може сказати, які країни вже долучили до цієї декларації безпеки, бо переговори продовжуються. "Коли вони закінчаться, президент Зеленський представить всю концепцію", - додав Подоляк.

Також він сказав, що це була одна з ключових тем зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністрами Польщі, Словенії та Чехії під час їхнього візиту до Києва.

Подоляк зазначив, що для України дуже важливо, щоб Польща приєдналася до нового союзу.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України й влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Протягом 16 березня були знищені командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу окупанта.

Окупаційні війська продовжують нести втрати. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов в армії окупанта брати участь у війні на території України.

Підступи до Києва на надійному замку, російські окупаційні війська у столицю не пройдуть, поінформували у Сухопутних військах України. Крім того, бойовий дух українських захисників знаходиться на високому рівні.

Як зазначив радник глави ОП Олексій Арестович, окупанти і далі застосовуватимуть артилерію та ракетні установки проти українців.

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