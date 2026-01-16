План ЄС щодо 'спрощеного членства' для України зіткнувся з запеклим опором, - FT

Чиновники попереджають, що цей план створить "руйнівний розкол" між Брюсселем і державами-членами.

Європейська комісія розробляє двоступеневу модель вступу до Євросоюзу, яка дозволить Україні отримати членство в ЄС значно швидше, хоча і з деякими значними обмеженнями на першому етапі. Однак цей план вже викликає значне занепокоєння і опір з боку деяких країн-членів ЄС, пише Financial Times.

Що передбачає прискорений план

План дозволить Україні приєднатися до блоку, але з набагато меншими повноваженнями в прийнятті рішень. Наприклад, за словами чиновників, Україна спочатку не матиме звичайних прав голосу на самітах лідерів і зустрічах міністрів.

При цьому Київ отримає поетапний доступ до частин єдиного ринку блоку, його сільськогосподарських субсидій і внутрішнього фінансування розвитку після досягнення певних етапів після вступу до ЄС.

Відео дня

Це кардинально змінить правила вступу, узгоджені в 1993 році, які вимагають від країн дотримання величезної кількості правил ЄС у найрізноманітніших сферах політики, і вступу тільки після виконання всіх необхідних умов.

"Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів... Ми не підриваємо розширення. Ми розширюємо концепцію розширення... Правила були написані більше 30 років тому. І вони повинні бути більш гнучкими. Це момент, який буває раз на покоління, і ми повинні його використовувати", - зазначив один з чиновників.

Запеклий опір

Однак дипломати з країн-членів ЄС та інших країн-кандидатів, які брали участь у неофіційних обговореннях з Комісією щодо цієї пропозиції, заявили про глибоке занепокоєння з приводу цієї концепції. Деякі побоюються, що це негативно вплине на майбутню стабільність блоку, знизить цінність членства і засмутить інші країни-кандидати.

"Це пастка, розставлена Путіним і Трампом, і ми в неї потрапляємо", – заявив один з дипломатів ЄС, вказавши на ризик для єдності блоку.

За словами чотирьох дипломатів, велика група діючих членів ЄС, хоча і прагне підтримати Україну, запекло чинить опір будь-яким заходам, які могли б створити лазівки в правилах або встановити дворівневу систему членства.

"Неможливо проводити процес на основі заслуг з фіксованою датою завершення", – сказав один з дипломатів.

"Спробуйте нав'язати це державам-членам, і вони ніколи цього не приймуть", – сказав високопоставлений чиновник ЄС, попередивши, що це створить руйнівний розкол між Брюсселем і державами-членами.

У інших кандидатів виникнуть питання

Інші чиновники заявили, що будь-які кроки з коригування процесу розширення також підірвуть амбіції інших кандидатів на вступ і поставлять ширші питання про те, як ЄС взаємодіє зі своїми найближчими сусідами.

Чорногорія та Албанія найближче до отримання членства з точки зору прогресу в рамках відповідних глав, і, за словами трьох із семи опитаних, можуть відчувати, що їм пропонують менш привабливий приз.

Це також викличе питання про те, чи буде запропоновано аналогічний варіант "помірного розширення" іншим державам, які в останні роки практично не просунулися до членства, таким як Боснія і Туреччина.

Також незрозуміло, як це вплине на країни Європейської економічної зони, такі як Норвегія, які є частиною єдиного ринку без права голосу, або інші країни-партнери, що не входять до ЄС, але близькі до нього, такі як Велика Британія.

Вступ України до ЄС

Раніше західні ЗМІ з посиланням на обізнані джерела повідомили, що остання версія чернетки мирного плану для України передбачає, серед іншого, вступ України до Євросоюзу до 1 січня 2027 року. Однак ці терміни не були узгоджені з самим Європейським союзом.

Україна отримала узгоджений план дій, який повинен підтвердити готовність країни до вступу в Євросоюз. Відомо, що цей план складається з 10 пунктів.

Вас також можуть зацікавити новини: