Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк обурений позицією генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша про те, що Росія та Україна однаково зацікавлені у продовженні війни.
"Ця позиція абсолютно точно заохочує Росію до продовження війни, до максимізації війни, до збільшення масштабу війни і атак на цивільне населення", - сказав він в ефірі телемарафону.
Подоляк пояснив, що генсек ООН Антоніу Гуттереш направив Росії чернетку, так званих умов відновлення "зернової угоди", яка очевидно вигідна РФ.
За його словами, ООН пропонує зняти низку санкцій з РФ і ставить це ключовим питання, а не поновлення "зернової угоди", як такої.
"Для нас це означає, що Росія отримає чіткий механізм позбавлення санкцій і виходу в переговорний процес. Для Росії це підвищення кількості і інтенсивності атак по цивільній інфраструктурі і громадянам України", - сказав Подоляк.
Крім того, Подоляк шокований словами Гуттереша про те, що обидві сторони, Росія та Україна, хочуть продовження війни.
"Тобто очільник ООН каже, що ми з вами зацікавлені в продовженні війни. А це не так… Тобто він нам з вами говорить, що ця війна буде йти рівно стільки поки ви не капітулюєте", - сказав радник.
"Зернова угода" на угоду Путіну
Нещодавно стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш веде переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим про масштабне зняття санкції з Росії в обмін на відновлення роботи зернової угоди.
Журналісти пишуть, що, зокрема, ООН хоче піддатися шантажу Путіна. Так, організація планує відновити угоду, але не для допомоги Україні, а через те, що майже 3% припиненого експорту зерна пішли на потреби Всесвітньої продовольчої програми ООН.
У МЗС заявили, що Україна не підтримує послаблення будь-яких санкції проти Російської Федерації в обмін на відновлення функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Українські дипломати наголосили, що Росія не мала жодних підстав виходити із зернової ініціативи, і ця угода має бути відновлена.