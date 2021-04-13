За словами віце-прем'єра, НАТО має надати Україні дорожню карту, чіткий шлях до членства в Альянсі.

НАТО має розпочати консультації про надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це йдеться в колонці віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, опублікованій у виданні Foreign Policy, передає Європейська правда.

За її словами, нинішній підхід НАТО щодо України, заснований на глибшій інтеграції в обмін на подальші реформи, недостатній та ігнорує гравітаційну силу Кремля.

Урядовець наголосила, що з 2008 року, часу проведення Бухарестського саміту, коли Києву відмовили у наданні ПДЧ щодо членства, Україна стала незворотно демократичною і провела реформи в стратегічних сферах.

Читайте такожУкраїна-НАТО. Які кроки варто зробити для ПДЧ і членства в Альянсі

"Євроатлантична інтеграція - це не нагорода за правильні реформи. Це єдиний спосіб для України досягнути успіху як держави, яка може захистити своїх громадян і свою територію. В Україні немає ілюзій, що за нас буде боротися хтось інший. Водночас чіткий шлях до членства в НАТО стане ключовим фактором перетворення пострадянського простору в безпечний, демократичний. У світлі інституційної та політичної трансформації України лідерам НАТО час почати консультації, щоб прокласти шлях до членства, як вони обіцяли в 2008 році", - пише Стефанішина.

Вона підкреслила, що спільна мета України і НАТО - протистояти опонентам в регіоні, авторитаризму та агресії. А тому "немає кращого місця для початку, ніж підтримати зусилля України зі зміцнення східного флангу НАТО, просуваючись вперед з її дорожньою картою до членства".

"Якщо НАТО не хоче поступитися своєю грою на шахівниці Росії, Альянс повинен діяти. Москва ж не пропустить своєї черги", - зазначила Стефанішина.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

Сьогодні, 25 лютого, генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій