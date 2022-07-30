В МЗС закликали українські ЗМІ та користувачів соцмереж критично ставитися до спроб вкидати в український інформаційний простір чергові "зради".

Україна не брала б участі у жодних домовленостях, якби не була впевнена у здатності захистити південний регіон від атак з Чорного моря.

Про це сказано в коментарі Міністерства закордонних справ України відносно висловлювань конгресвумен США Вікторії Спартц щодо "зернової угоди".

Зазначається, що, відповідно до "зернової" домовленості, ООН та Туреччина взяли на себе зобов’язання забезпечити виконання домовленості з боку Росії. "Україна завершила необхідну підготовку для відновлення безпечного експорту зернових і очікує на відповідні кроки інших сторін. Безпекову ситуацію контролюють ЗСУ", - наголошує МЗС.

В коментарі зазначається, що у нинішніх умовах не існує простих рішень, але "спроба конгресвумен Вікторії Спартц підірвати зернову домовленість своєю черговою заявою саме зараз - це завдавати нищівного удару по українським фермерам і економіці, які потребують експорту та доходів, а також підривати глобальну продовольчу безпеку".

В МЗС закликали українські ЗМІ та користувачів соцмереж критично ставитися до "спроб вкидати в український інформаційний простір чергові "зради", які переслідують лише дві цілі: сіяти розбрат в Україні та завдавати шкоди відносинам України з її найближчими міжнародними партнерами".

Раніше член Конгресу США Вікторії Спартц звернулася з листом до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, закликавши його призупинити "зернову угоду", допоки Україна не отримає належних заходів безпеки.

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