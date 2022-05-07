Німецький міністр через кілька днів прибуде у столицю України, з'ясували журналісти.

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибуде до Києва наступного тижня.

Очільниця німецького МЗС відвідає столицю України у вівторок, 10 травня, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на відомості джерела.

"Так, очікуємо (візит Бербок у Київ - Ред.) у вівторок" - поділилося джерело.

Раніше західні ЗМІ дізналися, що президент Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца піти на "сильний крок" - відвідати Київ 9 травня (відзначатиметься День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні).

Сам Шольц сказав, що незабаром Київ відвідає Анналена Бербок.

На початку травня очільниця МЗС Німеччини говорила, що її країна несе відповідальність за підтримку України.

Нагадаємо, 24 лютого РФ вдерлася в Україну. Німеччина спочатку не хотіла допомагати українській стороні зброєю, а потім, зокрема, вирішила передати танки.

Вас також можуть зацікавити новини: