Володимир Зеленський обговорив з президентом Євроради Шарлем Мішелем поточну ситуацію в Україні.

Україна очікує на позитивні сигнали щодо членства в Європейському Союзі.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Twitter.

"На постійному зв'язку з нашим надійним другом президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Обговорили поточну ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля. Очікуємо на позитивні сигнали щодо членства України в ЄС", - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

1 березня Європейський парламент підтримав резолюцію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Тепер ця резолюція передається уповноваженим на ухвалення відповідних рішень інституціям Євросоюзу і усім країнам-членам спільноти. У документі також засуджується російська агресія проти України. Резолюція має рекомендаційний характер.

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