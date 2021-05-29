Оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року.

Україна першою серед держав-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Як зазначається, оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року. У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі "Партнерство заради мируˮ, операціях та місіях Альянсу.

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Цілі партнерства підтримують інші завдання з реформування сектору оборони й безпеки, насамперед — проекти і заходи оборонної реформи.

"Делегації України та Альянсу підтримали запропонований документ та домовились перейти до наступного етапу його узгодження - направлення на розгляд Північноатлантичної ради", - інформують в Міноборони.

Помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Джон Манза відзначив прогрес України у реформуванні сектору безпеки і оборони та виконанні Цілей партнерства попереднього періоду.

"Ми продовжимо надавати допомогу Україні у здійсненні необхідних реформ та розвитку спроможностей сил безпеки і оборониˮ, - сказав Манза.

Вступ України в НАТО: що відомо

На зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі український лідер Володимир Зеленський піднімав тему ПДЧ і вступу до НАТО. Зокрема, він заявив, що хотів би чути більше конкретики в цьому питанні.

Раніше стало відомо, що Литва на саміті НАТО в червні запропонує надати ПДЧ для України. Цю ініціативу вже підтримала Латвія.

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Автор: Леся Лещенко