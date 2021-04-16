Президент наполягає на необхідності надання Україні ПДЧ в НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має відповідати стандартам НАТО та проводити необхідні реформи, однак зараз явно не реформи здатні не допустити розширення агресії РФ.

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Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Сьогодні Україна потребує дій. І найкраще для цього - дати нам План дій щодо членства в НАТО", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, ЗСУ стримують єдину агресію у Європі, вистояли вже протягом понад 7 років і постійно вдосконалюються.

"Це точно не секрет для тих наших друзів із НАТО, які приїжджають в Україну, беруть участь у спільних навчаннях з нашими військовими, проводять тренінги. Ми розуміємо, що Україна має відповідати стандартам НАТО, і проводимо необхідні реформи. Однак не можна зводити все лише до реформ і особливо зараз, коли явно не реформи здатні не допустити розширення російської агресії", - наголосив Зеленський.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна повинна отримати ПДЧ в НАТО.

25 лютого генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

5 березня віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику "відкритих дверей" для України.

6 квітня Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом назвав рух України до членства в Альянсі єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі. У Білому домі заявили, що рішення про членство України в НАТО залежить від усіх країн - членів Альянсу.

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Автор: Костянтин Гончаров