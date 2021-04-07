Вступ України до НАТО - Литва запропонує Альянсу надати Україні ПДЧ / фото УНІАН, Михайло Палінчак

Литва має намір запропонувати союзникам з НАТО надати Україні План дій щодо членства, після якого країна зможе стати членом Альянсу.

Про це повідомляє BNS з посиланням на коментар глави литовського МЗС Габріеліуса Ландсбергіса.

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«Незабаром ми знову звернемося до колег з закликом розглянути можливість надання ПДЧ Україні. Я переконаний, і ми вже почали  обговорювати це питання з колегами з країн Балтії, що НАТО могло б повторити свою пропозицію надати Україні план членства», – сказав він на конференції з главою МЗС Іспанії Аранчою Гонсалес Лайя.

За словами Ландсбергіса, це стало б «потужним сигналом для Росії, що трансатлантичний напрямок, обраний Україною, цінується і підтримується серед країн НАТО».

Ідею підтримала іспанська міністерка. Вона каже, що питання України обговорять на саміті НАТО у червні.

Що цьому передувало

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Автор: Яна Ставська