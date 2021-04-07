Питання України обговорять на саміті НАТО у червні.

Литва має намір запропонувати союзникам з НАТО надати Україні План дій щодо членства, після якого країна зможе стати членом Альянсу.

Про це повідомляє BNS з посиланням на коментар глави литовського МЗС Габріеліуса Ландсбергіса.

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«Незабаром ми знову звернемося до колег з закликом розглянути можливість надання ПДЧ Україні. Я переконаний, і ми вже почали обговорювати це питання з колегами з країн Балтії, що НАТО могло б повторити свою пропозицію надати Україні план членства», – сказав він на конференції з главою МЗС Іспанії Аранчою Гонсалес Лайя.

За словами Ландсбергіса, це стало б «потужним сигналом для Росії, що трансатлантичний напрямок, обраний Україною, цінується і підтримується серед країн НАТО».

Ідею підтримала іспанська міністерка. Вона каже, що питання України обговорять на саміті НАТО у червні.

Що цьому передувало

Президент України Володимир Зеленський закликав країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) й надалі посилювати присутність Альянсу у Чорноморському регіоні. Про це він сказав під час телефонної розмови з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Він також поінформував Столтенберга про стягування Росією військ до кордонів України, яке триває, та підвищення їхньої готовності до наступальних дій.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг запевнив президента України Володимира Зеленського у твердій підтримці на фоні стягування російських військ до кордону з Україною.

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Автор: Яна Ставська