Документ передбачає посилення спільних дій в рамках інтеграції України в європейський інформаційний простір, а також фіксує низку спільних ініціатив.

Меморандум про співпрацю між польським і українським медіарегуляторами ухвалений та підписаний обома сторонами.

Про це повідомила голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це надзвичайно важливий акт. Співпраця наша почалася ще з перших днів війни. Фактично цей меморандум закріпив все те, що ми вже встигли разом зробити. Коли бомби почали падати на наші голови, буквально в той же день поляки заборонили всі російські пропагандистські канали. Так не робив ще ніхто", - сказала Герасим'юк.

За її словами, цим меморандумом починається нова сторінка співпраці між Україною та Польщею в сфері медіа.

"Ми запросили польські продакшини, польське радіо зі своїми проектами, щоб створювати разом продукти. Багато з тих, хто приходив на наші зустрічі, - це об’єднання провайдерів і кабельників (польських - УНІАН), які вже запропонували допомогу українцям. Особливо тим мовникам, хто втратив свою інфраструктуру під час війни. І уже ця практична допомога нам іде", - зазначила Герасим'юк.

Вона розповіла, що на польському радіо вже надали можливість українському радіо здійснювати мовлення. Крім того, у Польщі надали не тільки платформи для мовлення з Варшави в Україну, але й забезпечили можливість працювати українським журналістам.

Крім того, в рамках меморандуму польські колеги вже готові долучитись до розробки спільних проектів з Україною.

"Ми запросили колег з креативних індустрій Польщі до співпраці з нашими мовниками, щоб вони могли разом з нами виробляти продукцію, щоб вони прийшли зі своїми ідеями і коштами", - поінформувала Герасим'юк.

Вона додала, що також планується співпраця у медіа сфері з прибалтійськими колегами, і переговори про це вже ведуться.

"У нас на погодженні ще один меморандум, і це буде співпраця з нашими братами з Прибалтики. Вони також запросили до себе дуже багатьох українських виробників. Наша українська мова та мовлення також там звучить", - зазначила Герасим'юк.

Вона зауважила, що Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС, відповідно потрібно буде працювати в рамках європейського законодавства, і для цього найважливішим завданням є ухвалення закону про медіа.

"Цей закон захистить українське суспільство від неякісної інформації, від різноманітних наративів, він дозволить суспільству мати у себе в ефірі те, що відповідає запиту суспільства, а не те, що відповідає запиту власників медіа",- резюмувала голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Як відомо, підписання Меморандуму про співпрацю між польським і українським медіа передбачає посилення спільних дій в рамках інтеграції України у європейський інформаційний простір, він сприятиме відновленню роботи тих українських мовників, які постраждали від воєнних дій, а також закріплює низку спільних ініціатив. Зокрема, у документі йдеться про можливість українським журналістам працювати на польських медіа, виготовляти програми українською мовою як для дорослих людей, так і для дітей, які тимчасово мешкають у Польщі. Крім того, передбачається відбудова інфраструктури українських мовників та технічна допомога провайдерам програмної послуги та ще багато іншого.