У Польщі 'заклювали' чиновника за порівняння УПА з польськими партизанами

У Польщі не сприймають жодні пояснення, чим є УПА для України.

У Польщі накинулися з критикою на заступника міністра науки Анджея Шептицького, який намагався пояснити полякам, що для українців УПА є борцями проти СРСР, а не проти Польщі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, в інтерв’ю польській радіостанції Шептицький сказав, що УПА "в рамках цієї української уяви" боролася за незалежність України "насамперед проти радянської влади".

При цьому чиновник зауважив, що в уяві українців ця "безнадійна боротьба" УПА проти радянської окупації є приблизно тим самим, чим в уяві сучасних поляків є боротьба антирадянських підпільників у Польщі.

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Це порівняння обурило польських політиків. Так, голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач назвав бійців УПА "бандитами й убивцями" і закликав звільнити Шептицького з роботи в польському уряді.

Голова партії Polska 2050 Катажина Пелчинська-Наленч заявила, що Шептицький, який є членом цієї політичної сили, обрав "надзвичайно невдалі" слова. Також вона пообіцяла провести розмову з однопартійцем.

Дипломатичний скандал між Україною та Польщею

Як писав УНІАН, наприкінці травня президент Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Це рішення викликало різке обурення в Польщі, яку і так в останні роки накрила потужна хвиля антиукраїнської істерії.

Польський президент Кароль Навроцький заявив, що спробує позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Скористалися ситуацією й інші польські політики, щоб вкотре пограти на темі Волинської трагедії та УПА.

Заклики українського МЗС знизити градус емоцій та залишити історичні суперечки історикам, були проігноровані. Зустріч міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша з очільником Офісу президента України Кирилом Будановим також не принесла результату.

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