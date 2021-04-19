МЗС України чітко продемонструє Росії, що держава не піддаватиметься на такі провокації.

Росія почала погрожувати подальшим видворенням українських дипломатів зі своєї території, однак Україна рішуче налаштована щодо таких заяв.

Читайте також72 години на збори: Україна висилає російського дипломата через провокацію МосквиПро це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі «24 каналу».

За його словами, українська сторона постійно стикається з російськими провокаціями. Він зазначив, що це перешкоджає нормальній діяльності посольства України в Росії.

Єнін зауважив, що російська сторона заговорила про запровадження нових «репресій» щодо України. Зокрема, у Кремлі знову погрожують висилкою українських дипломатів.

«Ми зіткнулись з тим, що російська сторона почала погрожувати подальшими репресіями й видворенням наших дипломатів, якщо ми оголосимо персоною нон- ґрата когось не того", – наголосив заступник міністра закордонних справ.

Втім, наголосив Єнін, українська сторона налаштована щодо таких заяв абсолютно рішуче. Він запевнив, що МЗС України чітко продемонструє Росії, що держава не піддаватиметься на такі провокації.

Єнін також додав, що Україна й надалі робитиме все можливе, щоб відстоювати права й інтереси своїх громадян навіть на території держави-агресора.

Дипломатичне протистояння України й Росії

Росія висилає консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка, якого 16 квітня затримали співробітники ФСБ. Дипломат повинен залишити Росію протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня. У російській спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.

Водночас, Україна дзеркально висилає російського дипломата з Києва у відповідь на провокацію у Санкт-Петербурзі.

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Автор: Леся Лещенко