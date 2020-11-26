Взаємини країн погіршилися після офіційної заяви Києва про підтримку протестного руху в містах Білорусі.

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало українського посла Ігоря Кизима для вручення ноти протесту.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства.

Читайте такожЛукашенко пригрозив Україні санкціями і розкритикував Зеленського

Білорусь «висловила рішучий протест у зв’язку з серією антибілоруських акцій щодо посольства Республіки Білорусі в Україні та вимагає забезпечити на належному рівні безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції.

«Послу висловлена крайня стурбованість бездіяльністю компетентних органів України щодо припинення провокацій і відсутністю необхідних заходів реагування на відповідні офіційні запити білоруської сторони», – йдеться у повідомленні.

Протестувальників у Києві назвали «радикальним елементом», який створює загрозу для функціонування посольства, а також безпеки співробітників дипустанови.

Крім того, міністерство зажадало справедливого покарання для учасників акцій протесту через вчинені акти вандалізму під посольствами у Києві та Львові.

Взаємини країн погіршилися після офіційної заяви про підтримку протестного руху в містах Республіки. Відтоді Київ зайняв позицію європейських країн із засудження насильства з боку режиму Лукашенка і підтримав санкції проти 40 громадян, причетних до вбивств і розгону демонстрантів.

Водночас Київ поки не поспішає підтримувати опозицію Білорусі, яка, на думку МЗС, має проросійські погляди, оскільки представники цього крила не визнають окупацію Криму та агресію Росії проти України на Донбасі.

Вибори та протести в Білорусі: хронологія подій

9 серпня в Білорусі відбулись президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів та запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулась таємна інавгурація Лукашенка.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська