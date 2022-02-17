Президент зауважив, що Україна обрала курс на членство в НАТО і тривалий час рухається в цьому напрямку, але відстань до Альянсу для нашої країни не скорочується.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі можливість винесення питання НАТО на референдум не розглядається.

Як повідомляється на сайті глави держави, про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ в Маріуполі на Донеччині.

"Питання НАТО є одним із тих, через які на Україну здійснюється тиск. Головне питання – це незалежність України і її самостійний вибір у будь-яких питаннях, і Україна багато років виборює своє право на це", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що Україна обрала курс на членство в НАТО задля своєї безпеки і тривалий час рухається в цьому напрямку, але "відстань до Альянсу для нашої країни не скорочується".

"І це не філософське питання, а є конкретні причини – через протидію і Росії, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деяких країн – членів Альянсу. І в цьому немає ніяких секретів", - сказав він.

На думку глави держави, РФ зараз використовує питання НАТО як виправдання тому, чому російські війська стоять на українських кордонах, а деякі європейські країни "підігрують їм у цьому".

"Але не потрібно перекручувати. Адже це у нас окупували території, це на наших кордонах стоїть армія", - зазначив він.

За словами Зеленського, на сьогодні можливість винесення питання НАТО на референдум не розглядається.

Шлях України до НАТО: що відомо

У комюніке за підсумками останнього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Він наголошував, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати ПДЧ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

1 грудня 2021 року президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України до НАТО.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг неодноразово наголошував, що НАТО не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

14 лютого 2022 року канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц у Києві заявив, що питання членства України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному.

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