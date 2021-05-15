Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що слова президента Російської Федерації Володимира Путіна про перетворення України на «антипод» Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів у нашій державі.
Про це речник сказав у коментарі УНІАН.
Читайте такожПитання України буде на порядку денному червневого саміту НАТО"Розмова про перетворення України на «антипод» Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів в нашій державі", - зауважив Ніколенко.
За його словами, українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку, без прив‘язки до третіх сторін.
«Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей «руського міра» не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу», - наголосив речник МЗС.
Він зазначив, що Росія інвестувала значні ресурси, аби зробити цей шлях максимально складним, а Україна змушена вживати рішучих заходів у відповідь.
"Це стосується і боротьби проти дезінформації, і нейтралізації агентів зовнішнього впливу, і ліквідації осередків, які підривають структурні реформи в нашій державі", - додав речник.
"Географію змінити не можна. Після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи. І чим швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем російського населення. На нашу думку, як раз саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади", - підсумував Ніколенко.
Що передувало
14 травня на нараді з членами Ради безпеки РФ Путін назвав Україну антиподом Росії.
«Судячи з усього, і це дуже сумно, Україну повільно, але вірно перетворюють на якийсь антипод Росії, в якусь анти-Росію, в якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, які потребують особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації», - сказав Путін.
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