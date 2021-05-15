Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко підкреслив, що українці самостійно визначають вектор свого розвитку, без прив‘язки до третіх сторін.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що слова президента Російської Федерації Володимира Путіна про перетворення України на «антипод» Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів у нашій державі.

Про це речник сказав у коментарі УНІАН.

Читайте такожПитання України буде на порядку денному червневого саміту НАТО"Розмова про перетворення України на «антипод» Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів в нашій державі", - зауважив Ніколенко.

За його словами, українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку, без прив‘язки до третіх сторін.

«Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей «руського міра» не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу», - наголосив речник МЗС.

Він зазначив, що Росія інвестувала значні ресурси, аби зробити цей шлях максимально складним, а Україна змушена вживати рішучих заходів у відповідь.

"Це стосується і боротьби проти дезінформації, і нейтралізації агентів зовнішнього впливу, і ліквідації осередків, які підривають структурні реформи в нашій державі", - додав речник.

"Географію змінити не можна. Після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи. І чим швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем російського населення. На нашу думку, як раз саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади", - підсумував Ніколенко.

Що передувало

14 травня на нараді з членами Ради безпеки РФ Путін назвав Україну антиподом Росії.

«Судячи з усього, і це дуже сумно, Україну повільно, але вірно перетворюють на якийсь антипод Росії, в якусь анти-Росію, в якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, які потребують особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації», - сказав Путін.

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Автор: Віталій Саєнко