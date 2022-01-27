Михайло Подоляк вважає, що це "вірна стратегія".

Радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк відреагував на передачу Російської Федерації відповіді Вашингтона на "гарантії безпеки". Він вважає, що РФ повинна скористатися дипломатичними можливостями, щоб "уникнути негативного сценарію".

Про це заявив Подоляк у коментарі телеканалу CNN.

За його словами, крок американської сторони - це "вірна стратегія".

"Всеосяжна, продумана, фактична та аргументована відповідь США на вимоги Росії була узгоджена з Україною та іншими європейськими партнерами Америки", — заявив Подоляк.

За інформацією телеканалу, Вашингтон передав копію відповідей Києву.

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17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО.

Зокрема, Росія пропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в НАТО, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

26 січня посол США Джон Салліван передав МЗС РФ письмову відповідь Вашингтон.

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що публікувати свою письмову відповідь на "гарантії безпеки" Кремля Вашингтон не стане, а також закликав цього не робити і російських дипломатів.

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія не стане приймати відповідь США на запропоновані нею "гарантії безпеки".

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