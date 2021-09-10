Під час навчань відпрацювали розгортання установок зенітно-ракетних розрахунків, виявлення, ідентифікацію та знищення повітряних цілей шляхом проведення електронних пусків ракет.

В окупованому Криму Росія провела військові навчання з протиповітряної оборони.

Як повідомило Міністерство оборони РФ, дивізіони ЗРК С-400 "Тріумф" провели навчання з протиповітряної оборони об'єктів Кримського півострова.

Так, військовослужбовці здійснили згортання пускових і радіолокаційних установок і здійснили марш в нові позиційні райони.

"Прибувши на позиції, бойові розрахунки розгорнули пускові установки, а водії-оператори здійснили топоприв'язку і орієнтування комплексів на місцевості. На основному етапі навчання особовий склад ЗРК С-400 "Тріумф" відпрацював алгоритм дій при надходженні інформації про наближення авіації умовного противника. Потім військовослужбовці виконали виявлення, ідентифікацію та знищення повітряних цілей шляхом проведення електронних пусків ракет", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в ході навчання розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" провели тренування з прикриття позицій ЗРК С-400 "Тріумф" від ракетної атаки умовного противника.

Як повідомляв УНІАН, на полігонах Росії і Білорусі сьогодні почалися масштабні військові навчання "Захід-2021". Вони триватимуть до 16 вересня.

У НАТО заявили, що стежитимуть за навчаннями "Захід-2021" і закликали Москву і Мінськ діяти передбачувано, прозоро і згідно з міжнародними зобов'язаннями в рамках ОБСЄ. А в Польщі відзначили, що готуються до провокацій на своєму кордоні з Білоруссю й нагадали, що агресія Росії проти України почалася з військових маневрів на кордоні.

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До кінця року крім "Заходу-2021" Росія запланувала велику кількість інших заходів бойової підготовки. У ЗСУ в червні відзначили, що так звані навчання РФ "становлять потенційну загрозу для України".

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Інна Андаліцька