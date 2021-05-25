Йдеться про народного депутата Владіслава Поляка, який у лютому 2020 року тричі проголосував за свого колегу.

Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Владислава Поляка у справі про неперсональне голосування.

Як повідомляється на сайті ДБР, слідчі завершили досудове розслідування та 25 травня направили обвинувальний акт до суду.

В Офісі генпрокурора уточнили, що нардеп обвинувачується у скоєнні правопорушення за фактом умисного здійснення голосування замість свого колеги (ст. 364-2 КК України).

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Встановлено, що 21 лютого 2020 року під час розгляду поправок до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» у сесійній залі парламенту депутат тричі проголосував на підтримку поправок замість відсутнього колеги.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про нардепа Владіслава Поляка.

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Автори: Дмитро Хилюк, Антоніна Доломанжи