Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на те, що російський президент Володимир Путін може визнати так звані "ЛДНР".
Про це він написав у своєму Twitter.
"Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає", - заявив очільник МЗС.
Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Денис Пушилін звернувся до президента Російської Федерації Володимира Путіна з проханням визнати незалежність так званої "республіки". З аналогічним проханням звернувся і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник. Президент РФ на засіданні Радбезу оголосив, що рішення щодо визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" винесуть сьогодні.
Раніше, 15 лютого, Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами. Українська Верховна Рада своєю чергою ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".
Тоді посольство США в Україні назвало звернення Держдуми черговою спробою порушити суверенітет України.
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг також заявив, що визнання Путіним "ЛДНР" стане порушенням територіальної цілісності України та міжнародного права.