За словами міністра Кулеби, зараз слід фокусуватися на зусиллях із деескалації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на те, що російський президент Володимир Путін може визнати так звані "ЛДНР".

Про це він написав у своєму Twitter.

"Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає", - заявив очільник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Денис Пушилін звернувся до президента Російської Федерації Володимира Путіна з проханням визнати незалежність так званої "республіки". З аналогічним проханням звернувся і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник. Президент РФ на засіданні Радбезу оголосив, що рішення щодо визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" винесуть сьогодні.

Раніше, 15 лютого, Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами. Українська Верховна Рада своєю чергою ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Тоді посольство США в Україні назвало звернення Держдуми черговою спробою порушити суверенітет України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг також заявив, що визнання Путіним "ЛДНР" стане порушенням територіальної цілісності України та міжнародного права.

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