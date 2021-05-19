За словами радника глави ОП, президент проаналізує результати реформ і позначить подальші напрямки трансформації країни.

Підсумкова прес-конференція президента України Володимира Зеленського відбудеться з дотриманням усіх необхідних карантинних протиепідемічних заходів і триватиме 2-2,5 години.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Велика конференція президента Володимира Зеленського підводитиме своєрідний підсумок двох років роботи, проаналізує конкретні результати в конкретних реформах, позначить подальші напрямки трансформації країни і частково відкриє завісу того, що буде відбуватися під час серпневого святкування 30-річчя нашої незалежності", - заявив він.

За словами Подоляка, необхідні карантинні заходи будуть дотримані в повному обсязі - це і часткове обмеження чисельності, і велике приміщення в ДП "Антонов", і соціальне дистанціювання, і обов'язкове застосування засобів індивідуального захисту.

Читайте такожНовий міністр охорони здоров'я: прем'єр офіційно запропонував Раді кандидатуру"Одначе постараємося акредитувати максимально можливу кількість представників засобів масової інформації. Тривалість бесіди, розуміючи важливість і актуальність прямої комунікації президента і журналістів, складе попередньо 2-2,5 години", - додав радник керівника ОП.

Подоляк зазначив, що модерацією, швидше за все, займатиметься директор комунікаційного директорату ОПУ Ірина Побєдоносцева.

Що відомо про прес-конференції Зеленського

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Автор: Костянтин Гончаров