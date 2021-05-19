Підсумкова прес-конференція президента України Володимира Зеленського відбудеться з дотриманням усіх необхідних карантинних протиепідемічних заходів і триватиме 2-2,5 години.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Велика конференція президента Володимира Зеленського підводитиме своєрідний підсумок двох років роботи, проаналізує конкретні результати в конкретних реформах, позначить подальші напрямки трансформації країни і частково відкриє завісу того, що буде відбуватися під час серпневого святкування 30-річчя нашої незалежності", - заявив він.
За словами Подоляка, необхідні карантинні заходи будуть дотримані в повному обсязі - це і часткове обмеження чисельності, і велике приміщення в ДП "Антонов", і соціальне дистанціювання, і обов'язкове застосування засобів індивідуального захисту.
Читайте такожНовий міністр охорони здоров'я: прем'єр офіційно запропонував Раді кандидатуру"Одначе постараємося акредитувати максимально можливу кількість представників засобів масової інформації. Тривалість бесіди, розуміючи важливість і актуальність прямої комунікації президента і журналістів, складе попередньо 2-2,5 години", - додав радник керівника ОП.
Подоляк зазначив, що модерацією, швидше за все, займатиметься директор комунікаційного директорату ОПУ Ірина Побєдоносцева.
Що відомо про прес-конференції Зеленського
- Прес-конференція Зеленського до другої річниці президентства відбудеться на держпідприємстві "Антонов" завтра, 20 травня.
- Минулого разу велику прес-конференцію Зеленський проводив 20 травня 2020 року - рівно через рік після своєї інавгурації.
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