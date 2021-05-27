Генпрокурор Ірина Венедіктова вважає, що кримінальне провадження проти Віктора Медведчука і Тараса Козака має всі перспективи.

За оперативною інформацією, народний депутат від «ОПЗЖ» Тарас Козак перебуває не в Білорусі.

Про це генпрокурор Ірина Венедіктова заявила в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Він (Козак) виїхав, ми подаємо в розшук для того, щоби процесуально іти далі. Завдяки закону про заочне засудження ми будемо рухатись і по цій справі, і по інших – справах Майдану, корупційних справах. Тому перспектива у цій справі є. Остання інформація, яку я маю, - це те, що Медведчук сказав, що він перебуває на лікуванні у Білорусі. Але у нас оперативна інформація інша", - сказала Венедіктова.

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11 травня депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку підписали підозру у справі про державну зраду та розграбування національних інтересів.

Слідчі підозрюють нардепів у незаконній передачі Росії газового родовища, зливі інформації про секретний військовий підрозділ ЗСУ і проведення підривної діяльності проти України, зокрема підготовку мережі російського впливу «Промінь».

Того ж для правоохоронці навідалися у помешкання Медведчука і його дружини Оксани Марченко в Києві. Вже 12 травня кум Путіна з адвокатами прийшли до Венедіктової «ознайомлюватися з підозрою».

Водночас Козака в Україні не було. Медведчук пізніше заявив, що той начебто лікується у Білорусі.

13 травня суд відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт з обов’язковим носінням електронного браслета. Апеляцію адвокати кума Путіна програли – депутату залишили попередній запобіжний захід.

У лютому Віктор Медведчук і Тарас Козак потрапили під санкції РНБО України за фінансування тероризму. У зв’язку з цим заблокували також телеканали 112 Україна, ZIK і NewsOne, що належать Козаку.

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Автор: Дмитро Хилюк