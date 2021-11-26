Президент розкритикував журналіста й зазначив, що той "служить олігархам".

Президент України Володимир Зеленський розкритикував журналіста Савіка Шустера за те, що той "служить олігархам та дестабілізовує ситуацію в Україні".

Суперечка сталася під час прес-марафону президента.

Відповідаючи на питання Шустера Зеленський зазначив, що оточення Ріната Ахметова втягує його у війну проти України та президента.

"Ви можете не зі зла служити олігархам, Савіку, я вас не звинувачую, але ви служите. Ви виходите, говорите. Є багато маніпуляцій. Я вас не звинувачую, але ви є одним з дестабілізаторів в Україні. Ви берете одну тему, енергетичну – держава не закупила вугілля і т.п. Ви знаєте, що таке теплова генерація. Державі належить менше, ніж приватним структурам. Відповідальність за закупівлі лежить приватних структурах. Це повинна бути солідарна робота. Якщо я домовляюся на вищому рівні зі США, щоб припливло сюди 11 кораблів вугілля, якщо кажу, "нам давайте, а ДТЕК не давайте". Оце називається "об’єднані зусилля". Хоча ще вчора на вашому каналі я побачив: "Немає нічого", "Не готові", "Не закупили". Це ж війна, важко домовитися про це вугілля. Воно ж раніше імпортувалося з Росії", - висловився Зеленський.

Читайте такожЗеленський заявив, що ескалація з боку Росії може статися будь-якого дняПрезидент сказав, що розхитування ситуації всередині країни відбуваються у тому числі й завдяки Шустеру, як журналісту.

"Завдяки вам це теж відбувається – ось це розхитування постійне ситуації всередині нашої країни", - сказав Зеленський.

Однак Шустер здивовано уточнив, яким чином він може бути причетний до дестабілізації ситуації в Україні.

"Завдяки засобам масової інформації. Тому що інформація доноситься до наших людей завдяки ЗМІ",- зазначив президент.

Зеленський додав, що не вірить ні в держперевороти, ні в те, що в цьому буде залучений Ахметов.

Шустер: "Якби він був таким дурним, напевно, він не був би таким багатим..."

Зеленський: "Савіку, у нас з вами різне ставлення з погляду розуму, інтелекту та грошей. Мій батько – професор, він небагатий чоловік. Я розумію, що ви багатий журналіст, я все розумію, але є журналісти – я перепрошую – але є журналісти, які не так фінансово забезпечені, як ви особисто, які є громадянами України, які не є резидентами інших країн. І я дуже поважаю їхню відкритість і, так би мовити, їхню журналістську етику, але вони теж розумні. Ну, я маю на увазі, що вони не дурніші за вас, ось про що я кажу".

Шустер: "Я багатий досвідом…".

Зеленський: "Можна, я відповім?".

Шустер: "Я дуже багатий досвідом. Дуже мало журналістів були в полоні Аль-Каїди, наприклад…".

Зеленський: "Я вважаю, що ви зараз просто змагаєтесь у якійсь незрозумілій мені – я відкритий – у риториці якійсь – я не розумію, навіщо. У вас є ваша програма – ви там у форматі монологу розповідаєте, хто ми, що ми та що відбувається в Україні. Мені здається, цього достатньо. А тут я готовий відповісти на будь-які ваші запитання".

Шустер: "Я вважаю себе, по-перше, європейцем…"

Зеленський: "А я вважаю себе українцем".

Шустер: "Ну і прекрасно. Теж частина Європи, правильно?".

Зеленського: "Так, абсолютно".

Після цього Шустер та Зеленський перейшли до питання, яке цікавило журналіста. Воно стосувалося зриву операції із затримання "вагнерівців".

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 листопада, відбувається прес-марафон "30 запитань президенту України". Захід розпочався о 12:00 і триватиме три години. Він присвячений екватору каденції Зеленського.

Захід анонсували лише вчора. Запрошено представників 30 українських та міжнародних видань.

Під час марафону Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні.

Прес-марафон Зеленського: що потрібно знати:

Автор: Марта Гичко