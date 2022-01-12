Жодні предметні обговорення з Росією щодо України не відбудуться без нашої держави, зазначив держсекретар Штатів.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен пообіцяв міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі збільшити оборонну допомогу в разі продовження агресії Російської Федерації проти України.

Про це йдеться у заяві на сайті Держдепартаменту США за підсумками телефонної розмови Блінкена і Кулеби.

"Державний секретар підтвердив свою підтримку дипломатії як єдиного відповідального шляху для подальшого руху, і що жодні предметні обговорення щодо України не відбудуться без України. Він знову повторив, що якщо Росія обере шлях подальшого конфлікту, Сполучені Штати та наші союзники й партнери готові застосувати величезну ціну для російської економіки, зміцнити присутність НАТО в прифронтових країнах-членах Альянсу і збільшити оборонну допомогу для України", – наголошується у заяві.

Також Блінкен, зазначаючи спільне занепокоєння стосовно нинішнього і неспровокованого воєнного нарощення Росії в Україні й біля її кордонів, обговорив з Кулебою результати і наступні кроки після діалогу зі стратегічної стабільності, який відбувся у Женеві 10 січня і перед засіданням Ради НАТО-Росія у Брюсселі.

Читайте такожКонгресмени запропонували оголосити Україну країною "НАТО+"Крім того, держсекретар поділився очікуваннями від засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

Як сказано на сайті МЗС України, Кулеба і Блінкен наголосили на взаємній відданості дипломатичному принципу "жодних домовленостей щодо України без України".

Разом з тим вони обговорили подальше втілення комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії, зокрема жорсткі економічні санкції проти РФ та практичне зміцнення обороноздатності Збройних Сил України.

Держсекретар підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, а Кулеба висловив вдячність США за підтримку та вказав на єдність позицій Києва та Вашингтона на тлі російських погроз і ультиматумів.

Глава МЗС підкреслив, що Україна продовжує активно працювати над консолідацією партнерів на тлі загрози подальшої російської агресії, а США залишаються безпековим партнером номер один нашої держави.

"Завдяки активній дипломатичній роботі Україна має потужну міжнародну підтримку. Серед наших партнерів зростає розуміння, що євроатлантичний простір буде в безпеці лише тоді, коли Україна буде в безпеці. Ми разом активно втілюємо цю безпекову формулу. Переговори в Женеві довели, що наша сила полягає в єдності та узгодженості позицій на тлі російських ультиматумів", – наголосив Кулеба.

Про телефонну розмову між Дмитром Кулебою та Ентоні Блінкеном стало відомо 11 січня.

Нагадаємо, керівництво РФ турбувало те, що в Європі з подачі партнерів з НАТО нібито скоро можуть з'явитися системи озброєння, які були заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Договір підписали ще США і СРСР, він перестав діяти 2 серпня 2019 року. Штати вийшли з ДРСМД, оскільки Росія його порушила.

Потім Росія вимагала від США й Альянсу прогресу в політико-дипломатичному розв'язанні проблеми, пов'язаної із забезпеченням гарантій безпеки. РФ пішла на погрози – влада стверджувала, що у разі відсутності прогресу у цьому питання буде "військова відповідь".

У середині грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проект договору між російською та американською сторонами про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки РФ та країн, які є членами Альянсу.

Російська влада, зокрема, пропонувала НАТО відмовитися від прийняття до своїх лав української держави.

Дипломати США та РФ вже провели переговори у Женеві, а 12 січня у Брюсселі має відбутися засідання Ради НАТО – Росія.

В Альянсі вже не раз зазначали, що російська влада не має права вето на вступ нашої країни в НАТО.

Нові агресивні кроки Росії проти України – що треба знати

В середині осені минулого року стало відомо, що Росія збільшила кількість військових і техніки біля кордону України. Після маневрів в США і Європі висловили серйозну стурбованість і пригрозили РФ новими санкціями.

Наприкінці листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що РФ стягнула до кордону з нашою державою понад 90 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення на початку 2022-го.

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