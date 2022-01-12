Нова допомога США дозволить нашій країні завдати додаткової шкоди РФ, вважає радник Зеленського.

У рамках нової допомоги США Україні Київ може отримати деяке морське обладнання та радіолокаційні системи.

Поки неясно, коли будуть здійснені перші поставки допомоги, повідомляє американське видання Politico, посилаючись на відомості радника президента Володимира Зеленського, а також джерела.

За словами радника глави держави, українській стороні в грудні повідомили про майбутню допомогу США "на вищому рівні".

"З огляду на те, що розвідка США постійно припускає, що Росія може розпочати повноцінне вторгнення, використовуючи всю свою військову міць, ця допомога дозволить Україні завдати додаткової шкоди Росії, але істотно не змінить результат", – зазначив радник.

Влада США з 2014 року надає Україні допомогу у сфері безпеки. Нашій країні передавали засоби радіолокаційного спостереження, високоточне озброєння, боєприпаси та медичне майно.

Читайте такожКонгресмени запропонували оголосити Україну країною "НАТО+"Наприкінці 2021-го президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 фінансовий рік, в якому передбачена допомога Україні в розмірі $300 мільйонів.

Потім кореспондент CNN дізналася, що в грудні минулого року влада США схвалила виділення Україні додаткової військової допомоги в розмірі $200 млн.

Тимчасова повірена у справах Штатів в Україні Крістіна Квін говорила, що Вашингтон передасть Києву більше обладнання та зброї у разі продовження агресії з боку РФ.

Агресія Росії проти України – що потрібно знати

У 2014 році РФ захопила український Крим, вдерлася на частину сходу нашої країни й підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" і "ЛНР". Сама Росія стверджує, що на Донбасі йде "внутрішньоукраїнський конфлікт".

Низка країн Заходу, зокрема США, покарали РФ за агресію проти України – запровадили санкції, а потім їх продовжували й розширювали.

В середині осені 2021 року стало відомо, що Росія збільшила кількість військових і техніки біля українського кордону. Після маневрів в Штатах і Європі висловилися про серйозну стурбованість і пригрозили РФ новими санкціями.

Наприкінці листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що Росія стягнула до кордону понад 90 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення на початку 2022 року.

Влада РФ не підтверджувала, що веде підготовку до нападу.

Вас також можуть зацікавити новини: