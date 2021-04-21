Старший дипломат посольства РФ у Києві Євген Черніков, якого оголосили в Україні небажаною особою, покинув територію країни.
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Про це з посиланням на ТАСС повідомляє "РБК".
"Оголошений українською стороною персоною нон грата російський дипломат покинув територію країни", - заявили в російському посольстві.
19 квітня МЗС України направив ноту про оголошення одного з радників посольства Російської Федерації в Києві небажаною особою у зв'язку з діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом. Йому дали 72 години на те, щоб покинути територію України.
Це стало відповіддю української сторони на провокацію, яку російська ФСБ організувала щодо українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.
Затримання консула України в Санкт-Петербурзі: головне
- 16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.
- У спецслужбі стверджували, що Сосонюк нібито намагався отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних російських правоохоронних органів.
- У відомстві підкреслили, що така діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і носить «явно ворожий характер щодо Російської Федерації».
- В українському МЗС висловили обурення інцидентом.
- Згодом стало відомо, що Росія висилає українського консула, затриманого в Петербурзі.
- Водночас Україна вирішила дзеркально вислати російського дипломата з Києва у відповідь на провокацію в Санкт-Петербурзі.
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