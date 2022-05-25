Наприкінці 2021 року лише 5% українців вважали, що центральні органи влади справлялися майже з усіма своїми обов'язками, а тепер кількість таких громадян зросла до 54%.

Оцінки громадянами ефективності Української держави та умов життя під час повномасштабної війни значно покращилися.

Про це йдеться в прес-релізі за результатами загальнонаціонального опитування "Динаміка оцінки образу держави", проведеного Соціологічною групою"Рейтинг".

"Думка населення щодо правильності напрямку, в якому йдуть справи в країні, майже не змінилася, - абсолютна більшість (79%) дає схвальну відповідь. З цього питання спостерігаються незначні відмінності в різних регіонах і вікових групах", - відзначають соціологи.

Так, кількість позитивних відповідей не опускається нижче трьох чвертей (74% на півдні та серед респондентів від 30 до 39 років).

"У період війни значно покращилися оцінки ефективності Української держави. Якщо в кінці 2021 тільки 5% вважали, що центральні органи влади справлялися майже з усіма своїми обов'язками, то в травні 2022 їх кількість зросла до 54%", - сказано в прес - релізі.

При цьому симетрично зменшилася група тих, хто вважає, що органи влади майже не справляються зі своїми обов'язками – з 44% до 4%. Кількість респондентів з проміжною оцінкою (частково) майже не змінилася. У регіональному розрізі дещо стриманішими є оцінки жителів села. З точки зору віку порівняно більш високі оцінки характерні для молоді.

Крім того, як зазначили соціологи, помірно покращилися оцінки співвідношення досягнень і невдач України за час її незалежності. Якщо в кінці 2021 року більше половини опитаних (53%) вважали, що, починаючи з 1991 року і до сьогоднішнього дня переважали невдачі, то в травні 2022 року їх кількість зменшилася до 30%.

Разом з тим з 4% до 18% збільшилася кількість тих, хто зупинився на перевазі досягнень, а також з 34% до 44% зросла кількість тих, хто вважає, що невдачі та досягнення компенсували один одного.

"Досить цікаво те, що найбільша кількість негативних оцінок характерна для жителів центрального регіону, а найменша - для жителів сходу. У віковому вимірі оцінки мають тенденцію дещо погіршуватися зі збільшенням віку респондентів", - зазначили соціологи.

Також наголошується, що, "попри війну, в країні покращилися й оцінки умов життя для більшості населення України". Так, абсолютна більшість (59%) зараз вважають, що Умови є задовільними (проти 34% в кінці 2021 року).

Відчутно зменшилася і кількість тих, хто оцінює відповідні умови, як загалом погані – з 53% до 28%. "Очікувано, що серед жителів півдня і жителів сходу спостерігається дещо більша кількість опитаних, які називають умови життя поганими. За віковим поділом кращими оцінками виділяється молодь (18-29 років)", - наголошується в повідомленні.

Серед іншого соціологи відзначили, що значні позитивні зміни відбулися з думками про майбутнє України. Відчутно зменшилася як кількість тих, хто вважає, що ситуація не буде змінюватися (з 38% до 13%), так і кількість тих, хто вважає, що ситуація буде погіршуватися (з 35% до 7%).

"При цьому значно зросла кількість оптимістів: з 13% до 76%. З точки зору регіонального та вікового поділу відповіді досить однорідні - всі регіони вірять у краще майбутнє України",- наголошується в прес-релізі.

Так, ці чотири індикатори (ефективність держави, досягнення і невдачі, умови життя, соціальні очікування) дозволяють побудувати узагальнений образ української держави (методика GSR-5), до якого схиляються респонденти. У листопаді 2021 року 41% опитаних схилялися до виразно негативного образу, ще 22% - до помірно негативного. Близько третини (32%) демонстрували проміжний образ (не добре, але і не погано), і тільки 5% – помірно або виразно позитивний.

"Станом на травень 2022 року ситуація суттєво змінилася. Трохи більш ніж половина говорять про виразний (32%) або помірно (21%) позитивний образ держави. Кількість респондентів, що схиляються до проміжного образу, майже не змінилася (29%). Відповідно, значно зменшилася кількість тих, хто дотримується помірно (14%) або виразно (4%) негативного образу", - констатували соціологи.

При цьому в регіональному розрізі образ держави дещо стриманіший серед жителів Сходу.

"Але найгірший образ української держави характерний для тих, хто взагалі не збирається йти на вибори. Це єдина група, в якій помірно або виразно негативного образу держави дотримуються більш ніж половина опитаних, - 35% і 17% відповідно", - йдеться в прес-релізі.

Соціологічна група "Рейтинг" опитала 2 тис.респондентів серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування не було мобільного зв'язку українських операторів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 - не більше 2,2%.

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