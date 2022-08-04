Кучма зазначив, що кожна зі сторін розраховує на власне посилення.

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що війна в Україні не може завершитися компромісним рішенням, переможець буде лише один.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

"У конфліктах сучасного, цивілізованого світу зазвичай намагаються шукати рішення win-win, прийнятного результату, коли тією чи іншою мірою перемагають усі, і немає переможених "вчисту". Це не наш випадок. Надто багато приніс горя, руйнування і жахіть на нашу землю Путін. Убито сотні українських дітей - не знаю, як після цього шукати компромісу. Градус уже піднято так, що в цій війні переможець може бути лише один - і я вірю, що саме ми будемо цим переможцем", - заявив він.

За його словами, "для України неприйнятно залишати свої землі, а головне - своїх людей - під окупацією. Для російської влади неприйнятно мати в очах свого населення та Заходу вигляд невдах та "лузерів", а саме це, на думку Кремля, означав би відхід з окупованих земель".

Кучма зазначив, що кожна зі сторін розраховує на власне посилення. "Що далі, то більше західної зброї буде в нас, але ж що далі, то більше результатів різних мобілізаційних заходів та переходу економіки на військові рейки розраховує отримати і Росія", - вважає Кучма.

На його думку, "не треба розраховувати на те, що ось-ось помре Путін. Що санкції ось-ось економічно вб'ють Росію. Що російський обиватель раптом прозріє та вийде на антивоєнний протест. Нічого такого не буде. Україна має битися і вирішити все на полі бою".

Кучма не вважає, що війна незабаром закінчиться. "Те, як Путін гарячково збирає по тюрмах армію, а по східних автократіях - зброю, свідчить про те, що він усе ще хоче вигризти якусь "перемогу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна зараз фактично не веде мирні переговори з Росією. За словами радника голови ОП, члена переговорної делегації Михайла Подоляка, ніяких підстав для відновлення переговорів з Російською Федерацією наразі немає.

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