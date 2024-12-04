Він присоромив європейські країни за те, що вони скупляться на допомогу Україні, ніби вишукують ті гроші, риючись по смітниках.

Війна в Україні може бути вирішена лише на полі бою, а все інше - це ілюзія. З такою заявою виступив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс перед засіданням міністрів оборони країн-членів НАТО, передає Громадського радіо.

Він висловив переконання, що наскільки сильною може бути Україна на полі бою, настільки сильною вона буде одного разу на переговорах, оскільки іншого шляху немає.

"Є ілюзія, що ми не можемо забезпечити Україну всім необхідним. І тому ми ніби риємося в смітті, вшукуючи пару сотень мільйонів євро чи доларів на підтримку України. Але, якщо ви подивитеся на... Афганістан та Ірак - ми витратили трильйони на ці війни. Тому, якщо порівнювати, скільки ми витратили на Україну, це мізер", - констатував литовський міністр.

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Він додав, що говорити про те, що країни-члени НАТО не можуть забезпечити Україну тим, що їй потрібно - це теж ілюзія.

"Якщо ми хочемо, щоб в Україні був мир, нам доведеться надавати їй гарантії безпеки, і з нашої точки зору немає кращого, дешевшого способу надання гарантій безпеки, ніж фактичні гарантії безпеки НАТО за ст. 5", - висловив переконання глава МЗС Литви.

Литва і Україні

В кінці листопада посол Литви при НАТО Дейвідас Матульоніс заявив, що Вільнюс підтримує ідею Парижа щодо можливої відправки військ західних держав до України. Він наголосив, що якщо Франція ухвалить подібне рішення, то їй не потрібен для цього дозвіл Альянсу.

А 17 листопада у Литві підтвердили, що Україна отримала від західних партнерів дозвіл на удари далекобійною зброєю по території РФ. Президент країни Ґітанас Науседа сказав, що зняття заборон на такі удари стане вирішальним моментом в українській боротьбі з російським агресором.

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