Там зауважили, що не просто сказати на скільки в такій ситуації вистачить в України запасів, бо все залежатиме від інтенсивності бойових дій.

Якщо США повністю припинять постачання зброї Україні, то ситуація буде дуже погана, але не катастрофічна.

Про це сказав народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Radio NV. За його словами, не просто сказати на скільки в такій ситуації вистачить в України запасів, бо все залежатиме від інтенсивності бойових дій. Він додав, що американська допомога, за різними оцінками, становила 30% від усієї, котру надавали партнери.

"Якщо США повністю припинять постачання зброї, то ситуація буде дуже погана, але не катастрофічна. Деякі номенклатури, які використовуються на полі бою – снаряди калібру 155 мм, основним постачальником та ще й безкоштовно були США, але зараз і Європа, Туреччина їх виробляють. Станом на зараз в нас є запас на декілька місяців", - наголосив Костенко. За його словами, можна знайти інші канали поставок, але Україні потрібні будуть європейські гроші.

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Костенко зазначив, що якщо США перестануть надавати розвідувальну інформацію, то це буде проблемно, зокрема, й для цивільного населення, бо не буде достатньо інформації щодо підняття літаків РФ з ракетами. Він додав, що Європа не зможе повністю перекрити цю ситуацію.

Також він додав, що Starlink хоч і не військовий зв'язок, але дуже важливий і відіграє ключову роль на фронті. "Його можна буде замінити, але не відразу і ми точно відчуємо цю проблему", - зазначив нардеп.

Костенко зазначив, що важко буде замінити американські ЗРК Patriot. "Якщо росіяни розумітимуть, що нам нічого не поставляють і вирішать виснажити нашу ППО, то це буде проблема", - додав нардеп.

Костенко, посилаючись на свої джерела, зазначає, що зараз йдеться про обмеження США на передачу Україні матеріально-технічної допомоги та продаж зброї. "Це складна історія. Якщо буде дозволено тільки продаж, то тут нам потрібна буде фінансова допомога Європи, щоб зброю купувати. Ситуація, в яку нас поставили наші партнери із США є дуже погана і зараз потрібно думати як з неї виходити. Але вона точно не критична. Якщо все ж таки буде ситуація, коли ми залишимося без допомоги США, то не треба лізти в помиральну яму і говорити, що все пропало, а потрібно працювати з союзниками", - сказав нардеп про те, як треба діяти.

Він додав, що український оборонно-промисловий комплекс виробляє зброї втричі більше, ніж наша країна може купити, тому потрібні інвестиції. За його словами, Україна має свої ракети, зокрема, "Вільха-М", які можуть замінити Хаймерси. "Але українській дипломатії треба працювати, щоб не втратити такого союзника як США. Проте, якщо це станеться, то це точно не буде такою катастрофою як хтось собі думає", - наголосив Костенко.

Допомога США

Офіційний представник Білого дому підтвердив CNN, що президент США Дональд Трамп призупинив надання військової допомоги Україні після суперечки з конфлікту з президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю.

За словами іншого чиновника, заборона поширюватиметься на все військове обладнання, яке ще не перебуває на території України.

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