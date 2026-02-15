Ракети для ППО і не тільки: Зеленський анонсував нові пакети підтримки для України

Зеленський підкреслив, що українська сторона розраховує на те, що досягнуті домовленості будуть реалізовані.

Президент України Володимир Зеленський розкрив деякі деталі переговорів з партнерами під час Мюнхенської конференції з безпеки. У своєму відеозверненні він заявив, що ключовим питанням переговорів стали поставки ракет для ППО для захисту від балістичних ударів.

Посилення ППО України

"Головне - ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом всієї цієї зими", - сказав Зеленський.

Президент поділився, що протягом двох днів у Мюнхені відбулися десятки зустрічей з міжнародними партнерами. Він зазначив, що тема посилення української ППО підіймалася практично з кожним лідером, який може надати відповідну допомогу.

Зеленський підкреслив, що українська сторона розраховує на те, що досягнуті домовленості будуть реалізовані. Він додав, що протиповітряна оборона залишається щоденною потребою України в умовах триваючих атак.

Нові рішення в сфері енергетики

Крім того, Зеленський зазначив, що Україна очікує нових рішень у сфері енергетики. Він повідомив, що вже наступного тижня заплановані зустрічі та робота над формуванням додаткових енергетичних пакетів. Йдеться про допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури після російських ударів, а також про постачання необхідного обладнання нашій країні.

Новий український санкційний пакет

Також президент анонсував підготовку нового українського санкційного пакету. Він розповів, що до цього пакету будуть включені особи, які працюють на війну і використовують спорт як інструмент підтримки агресії.

"Документи вже підготовлені, і цей український санкційний пакет повинен стати сигналом для інших у світі - сигналом про те, що не можна просто закривати очі на підтримку агресії", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, указ про введення санкцій буде оприлюднений найближчим часом.

Україна терміново потребує засобів ППО - що відомо

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна терміново потребує засобів ППО для захисту своїх міст і громадян від російських комбінованих атак ракетами і дронами. Він поділився, що іноді нові ракети для Patriot або NASAMS доставляють безпосередньо перед черговою атакою РФ, а іноді і в останній момент.

Зеленський підкреслив, що найгірше, що можна почути під час війни, зокрема від командувача Повітряними силами, що у підрозділів сил ППО немає засобів для перехоплення російських ракет, тому що не було відповідних поставок, а розвідка доповідає, що нова масова атака РФ може відбутися через 1-2 дні.

