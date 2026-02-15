Брянськ залишився без світла та опалення після нальоту дронів, - губернатор

Перед цим російська влада повідомила, що збила півтори сотні безпілотників.

П'ять муніципальних утворень Брянської області, а також частково місто Брянськ залишилися без світла і централізованого опалення в результаті масової атаки дронів. Про це повідомив місцевий губернатор Олександр Богомаз.

Спочатку він стверджував, що окупанти більше 12 годин відбивали "масовану" атаку безпілотників на Брянську область. В результаті нібито вдалося знищити більше 170 БПЛА літакового типу.

Однак пізніше він визнав, що збили не всі.

Відео дня

"На жаль, під час атаки ворога на нашу область є наслідки. В результаті удару противника по об'єктах енергетичної інфраструктури Брянської області в п'яти муніципальних утвореннях і частково в місті Брянську відсутнє тепло і електрика", - повідомив Богомаз.

За даними українського OSINT-проекту Supernova+, була вражена електропідстанція "Новобрянська" потужністю 750 кВ, розташована у Вигонічах Брянської області.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, на бік України перейшов російський військовослужбовець з елітного підрозділу дронщиків "Рубікон". Чоловік розповів, що надивився на військові злочини "визволителів" і більше не міг цього терпіти.

Також ми писали, що насправді стоїть за нібито "контрнаступом" ЗСУ в Запорізькій області, про який вже тиждень трубить російська пропаганда.

Вас також можуть зацікавити новини: