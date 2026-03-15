У російських солдатів на фронті нова біда: за Telegram відправляють у штурм

Телеграм, створений Павлом Дуровим, у самій Росії тепер відкрито називають ворожим.

Посилення цензури в Росії триває, позначаючись, зокрема, на ситуації у військах, що воюють проти України. Нещодавно російським військовим на фронті почали забороняти користуватися Telegram. На це скаржаться Z-канали.

"По фронту пройшли вказівки видалити Telegram з телефонів. Наші товариші підтвердили цю інформацію в приватних розмовах. Пишуть, що на військову поліцію покладено завдання перевіряти телефони. У разі виявлення – як зазвичай, поповнюй лави штурмовиків", – пише канал "Два майора".

Зазначається, що на заміну закликають переходити на путінський месенджер МАХ. Однак у низці підрозділів так само заборонили використовувати і МАХ, з огляду на його "дірявість".

"Ймовірно, ініціатива таких команд виходить саме з самих підрозділів, а не від Міноборони. Чому так? Тому що в низці інших підрозділів командування, навпаки, продовжує працювати саме через Telegram і висловлюється проти Max", – пише паблік "Белорусский силовик".

Як писав УНІАН, останнім часом у Росії особливо активно і системно блокують західні онлайн-платформи та месенджери. З 2022 року заборонені Facebook, Instagram і X (Twitter) – Meta визнана "екстремістською організацією". У лютому 2026 року повністю заблоковано WhatsApp, YouTube, Signal, Discord і FaceTime. Telegram з лютого 2026 року зазнає поступових обмежень (уповільнення, блокування дзвінків з серпня 2025 року), а повне блокування заплановано на квітень.

Все це подається як боротьба з "фейковими новинами", протидія тероризму та іноземному впливу.

Одночасно влада активно просуває російські аналоги. Головний – державний месенджер Max, запущений у 2025 році: його примусово встановлюють на всі нові смартфони з вересня 2025 року, інтегрують із порталом "Госуслуги", онлайн-документами та освітніми платформами. Уряд заохочує перехід на Max як через бонуси та рекламу, так і використовуючи адміністративний ресурс – примушуючи державних службовців використовувати його у робочому та навіть особистому листуванні.

Вас також можуть зацікавити новини: