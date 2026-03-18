Зеленський назвав зброю, яку Іспанія може виробляти для України

Іспанська оборонна промисловість має спроможності задовольнити деякі військові потреби України. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді.  

Україна та Іспанія підписали меморандум про спільне військове виробництво

"Я дуже вірю в co-production (спільне виробництво - УНІАН) між нашими країнами", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що розпочав свій візит до Іспанії з відвідування оборонного підприємства Sener Aerospace & Defence.

"Ми працюємо разом з урядом і з іспанськими компаніями заради реального подальшого технологічного розвитку наших Сил оборони, наших обох країн. Україна готова допомагати тими знаннями, які ми отримали під час війни. Особливо – це необхідні дрони, досвід, спроможності. І іспанська оборонна промисловість має змогу постачати необхідні Україні снаряди, радари, техніку", - повідомив Зеленський.

За його словами, команди обох країн вже детально над цим працюють і сьогодні були підписані нові угоди, які розширюють співпрацю. Зокрема, серед різного, було підписано Меморандум про спільне україно-іспанське військове виробництво.

Україна зацікавлена у високих технологіях Іспанії 

Як пояснив Зеленський, спільне виробництво стосується технологій і дронів. Він акцентував увагу на важливості удосконалення далекобійних ударів і протиповітряної оборони. Ще він відзначив важливість високоточної зброї і радарів.

"Дуже цінні у вас хороші високі технології. Ми вдячні також, що можемо працювати у цьому напрямку. Артилерія – це не нове для всіх, але це також важлива стабільність на полі бою. Ми говоримо про довгий снаряд 155-го калібру", - сказав Зеленський.

Він додав, що один із видів захисту української енергетики – це боєприпаси до зенітних установок Gepard, які Україні надавала Іспанія. 

Україна і Іспанія погодили перелік виробництва продукції в межах фінансування за програмою SAFE

"Важливо, що Іспанія серед перших в Європі спрямувала кошти за оборонною програмою SAFE для підтримки виробництва і для підтримки України. Ми погодили сьогодні список продукції, яка буде вироблятися в рамках SAFE", - зазначив президент.

Він сказав, що Україна працює з європейськими державами, і з Іспанією, аби програма SAFE та відповідні кошти використовувались і для виробництва в Україні. В Україні розраховують на підтримку Іспанії в цьому процесі. 

Крім того, Зеленський і Санчес говорили про загальноєвропейську програму PURL із закупівлі американського озброєння для України, бо значення цієї програми критичне для України.

"Вона дозволяє нам купувати, на жаль, поки що це єдиний варіант - безальтернативні речі для захисту нашого неба. Це ракети для Patriot", - зазначив глава держави.

Також президент повідомив про активну роботу над тим, щоб в Європі було власне виробництво антибалістичних систем.

"І я впевнений, що буде результат у цьому, але, це, на жаль, час – потрібен час", - підкреслив Зеленський. 

Постійна потреба України – посилення ППО

Як повідомив Зеленський, значну увагу на зустрічі з Санчесом було приділено захисту неба в Україні.

"Війна Росії проти України триває так само жорстко. Вона триває і продовжується, на жаль, так само жорстко як і раніше. І щонайменше п’ять-шість разів на місяць росіяни завдають масованих ударів по нашій інфраструктурі, а дрони і ракети прилітають кожного дня. Б’ють по енергетиці, по українських містах", - сказав Зеленський.

Також він зауважив, що Росія дозволяє собі використовувати більше балістики, ніж це було раніше.

"І це десятки балістичних ракет на місяць. Ще значну кількість крилатих ракет. І більш руйнівні дрони. Тому, посилення протиповітряної оборони, забезпечення систем ППО ракетами – це потреба, і вона постійна - постійне завдання, постійна робота. Наші попередні зустрічі з прем’єр-міністром були результативними щодо цього", - наголосив Зеленський. 

Візит Зеленського в Іспанію

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, Україна та Іспанія домовилися про спільне виробництво озброєння та фінансову підтримку української інфраструктури. 

Підписання відбулося в межах офіційного візиту до Іспанії президента України Володимира Зеленського.

