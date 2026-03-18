Зеленський назвав зброю, яку Іспанія може виробляти для України

Передусім йдеться про снаряди, радари і техніку.

Іспанська оборонна промисловість має спроможності задовольнити деякі військові потреби України. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді.

Україна та Іспанія підписали меморандум про спільне військове виробництво

"Я дуже вірю в co-production (спільне виробництво - УНІАН) між нашими країнами", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що розпочав свій візит до Іспанії з відвідування оборонного підприємства Sener Aerospace & Defence.

Відео дня

"Ми працюємо разом з урядом і з іспанськими компаніями заради реального подальшого технологічного розвитку наших Сил оборони, наших обох країн. Україна готова допомагати тими знаннями, які ми отримали під час війни. Особливо – це необхідні дрони, досвід, спроможності. І іспанська оборонна промисловість має змогу постачати необхідні Україні снаряди, радари, техніку", - повідомив Зеленський.

За його словами, команди обох країн вже детально над цим працюють і сьогодні були підписані нові угоди, які розширюють співпрацю. Зокрема, серед різного, було підписано Меморандум про спільне україно-іспанське військове виробництво.

Україна зацікавлена у високих технологіях Іспанії

Як пояснив Зеленський, спільне виробництво стосується технологій і дронів. Він акцентував увагу на важливості удосконалення далекобійних ударів і протиповітряної оборони. Ще він відзначив важливість високоточної зброї і радарів.

"Дуже цінні у вас хороші високі технології. Ми вдячні також, що можемо працювати у цьому напрямку. Артилерія – це не нове для всіх, але це також важлива стабільність на полі бою. Ми говоримо про довгий снаряд 155-го калібру", - сказав Зеленський.

Він додав, що один із видів захисту української енергетики – це боєприпаси до зенітних установок Gepard, які Україні надавала Іспанія.

Україна і Іспанія погодили перелік виробництва продукції в межах фінансування за програмою SAFE

"Важливо, що Іспанія серед перших в Європі спрямувала кошти за оборонною програмою SAFE для підтримки виробництва і для підтримки України. Ми погодили сьогодні список продукції, яка буде вироблятися в рамках SAFE", - зазначив президент.

Він сказав, що Україна працює з європейськими державами, і з Іспанією, аби програма SAFE та відповідні кошти використовувались і для виробництва в Україні. В Україні розраховують на підтримку Іспанії в цьому процесі.

Крім того, Зеленський і Санчес говорили про загальноєвропейську програму PURL із закупівлі американського озброєння для України, бо значення цієї програми критичне для України.

"Вона дозволяє нам купувати, на жаль, поки що це єдиний варіант - безальтернативні речі для захисту нашого неба. Це ракети для Patriot", - зазначив глава держави.

Також президент повідомив про активну роботу над тим, щоб в Європі було власне виробництво антибалістичних систем.

"І я впевнений, що буде результат у цьому, але, це, на жаль, час – потрібен час", - підкреслив Зеленський.

Постійна потреба України – посилення ППО

Як повідомив Зеленський, значну увагу на зустрічі з Санчесом було приділено захисту неба в Україні.

"Війна Росії проти України триває так само жорстко. Вона триває і продовжується, на жаль, так само жорстко як і раніше. І щонайменше п’ять-шість разів на місяць росіяни завдають масованих ударів по нашій інфраструктурі, а дрони і ракети прилітають кожного дня. Б’ють по енергетиці, по українських містах", - сказав Зеленський.

Також він зауважив, що Росія дозволяє собі використовувати більше балістики, ніж це було раніше.

"І це десятки балістичних ракет на місяць. Ще значну кількість крилатих ракет. І більш руйнівні дрони. Тому, посилення протиповітряної оборони, забезпечення систем ППО ракетами – це потреба, і вона постійна - постійне завдання, постійна робота. Наші попередні зустрічі з прем’єр-міністром були результативними щодо цього", - наголосив Зеленський.

Візит Зеленського в Іспанію

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, Україна та Іспанія домовилися про спільне виробництво озброєння та фінансову підтримку української інфраструктури.

Підписання відбулося в межах офіційного візиту до Іспанії президента України Володимира Зеленського.

Вас також можуть зацікавити новини: