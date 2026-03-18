Україна та Іспанія підписали угоду щодо технічного та фінансового співробітництва

Країни зафіксували нові домовленості, що посилять оборонний та логістичний потенціал України.

18 березня у Мадриді відбулася офіційна церемонія підписання двосторонніх документів між Україною та Королівством Іспанії. Сторони домовилися про спільне виробництво озброєння та фінансову підтримку української інфраструктури. Про це стало відомо з прямої трансляції події на офіційному YouTube-каналі Офісу Президента України.

Одним із центральних елементів пакета став Меморандум про взаєморозуміння між оборонними відомствами обох країн. Документ передбачає розгортання спільного виробництва оборонної продукції на території Іспанії. Це рішення дозволить об’єднати технологічний досвід Мадрида з актуальними потребами та практичним досвідом України для посилення спільної безпеки.

У межах зміцнення міжнародних зв'язків було підписано меморандум, що передбачає тісну взаємодію між Дипломатичною школою Міністерства закордонних справ ЄС, Королівством Іспанія та Дипломатичною академією МЗС України.

Значну увагу приділено розвитку транспортного сполучення. Угода між "Укрзалізницею" та іспанською компанією Tria фокусується на виконанні інженерних, проєктних та випробувальних робіт.

Крім технологічної співпраці, Україна отримає пряму фінансову допомогу. Підписано договір про безповоротне фінансування між іспанським державним інститутом Instituto de Credito Oficial та "Укрзалізницею".

Інші домовленості щодо посилення України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали Декларацію про поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборонної промисловості. Також Британія пообіцяла щорічно надавати на оборону України від 3 млрд фунтів до 2031 року.

Як зазначив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, ця Декларація фактично означає створення оборонного альянсу між Україною та Британією. За його словами, ця угода включатиме передачу Києвом досвіду та технологій, тоді як Лондон інвестувати та допомагати в масштабуванні виробництв.

