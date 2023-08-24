Саме з цього аеропорту вилітав літак із Євгеном Пригожиним і незабаром розбився в Тверській області.

У московському аеропорту Шереметьєво, звідки вилетів у пекло ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і кілька його соратників, було введено особливе розпорядження.

Як пише прокремлівський телеграм-канал Shot із посиланням на джерела, співробітників аеропорту, "відповідальних за безпеку, викликали з вихідних на чергування".

Раніше росЗМІ повідомляли, що співробітників поліції і Росгвардії Ростовської області РФ збирають по тривозі після аварії літака з Пригожиним.

Відео дня

Євген Пригожин - новини

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня у Тверській області Росії зазнав аварії літак Embraer Legacy 600 з бортовим номером RA-02795, який належав військовому злочинцеві і власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

Пізніше "Росавіація" підтвердила смерть Пригожина і його соратника по угрупованню Дмитра Уткіна. Також стало відомо, що їхні тіла знайшли на місці падіння літака і вже впізнали.

Ближче до півночі стало відомо, що пошукова операція на місці аварії бізнес-джета ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина завершена. Знайдено рештки 10 осіб - семи пасажирів і трьох членів екіпажу.

Вас також можуть зацікавити новини: