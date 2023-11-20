Вони запевняють, що економіку вдалося стабілізувати.

Російська економіка опинилася під загрозою обвалу через введення санкцій. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Була загроза обвалу. І дійсно, довелося мобілізувати всі ресурси, внутрішні сили, для того щоб цей обвал запобігти. Спочатку просто завдання стояло запобігти обвалу, тому що, дійсно, на економіку обрушився абсолютно безпрецедентний вантаж ось цих санкцій", - цитують його пропагандистські ЗМІ.

За словами Пєскова, Росії вдалося стабілізувати економіку "і навіть вийти на траєкторію зростання". Він зазначив, що зростання економіки в три відсотки - недостатнє і має бути вище.

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Санкції проти Росії: що відомо

Як відомо, Російська Федерація є світовим лідером за кількістю введених проти неї санкцій. Після повномасштабного вторгнення в Україну вона обійшла Іран.

Незважаючи на песимістичні прогнози різних експертів, росіянам намагалися довести, що відхід міжнародних компаній і введення санкцій тільки "на благо" країни.

У недавній статті Reuters зазначалося, що в умовах напруженого ринку праці і відсутності ознак зниження інфляції російська економіка фактично перегрівається.

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