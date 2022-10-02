Вони закликали Росію вивести війська з усіх окупованих територій України.

Президенти 9 країн Центральної і Східної Європи підтримують членство України в НАТО.

Про це йдеться у спільній заяві дев'яти президентів, оприлюдненій на сайті президента Литви.

Зокрема, президенти країн Центральної і Східної Європи заявили, що відвідували Київ під час війни і на власні очі бачили наслідки російської агресії, і тому вони не можуть зберігати мовчання в умовах кричущого порушення міжнародного права Російською Федерацією.

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"Ми повторюємо нашу підтримку суверенітету і територіальній цілісності України. Ми не визнаємо і не будемо визнавати російські спроби анексії української території. Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО у Бухаресті від 2008-го року стосовно майбутнього членства України", – сказано у повідомленні.

Також вони зауважили, що усі ті, хто скоює злочини агресії, мають бути притягнутими до відповідальності.

"Ми підтримуємо Україну в її обороні проти російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайно вийти з усіх окупованих територій і закликаємо союзників суттєво збільшити їхню військову підтримку України", – наголошують автори заяви.

Під цією заявою підписалися президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Чорногорії Міло Джукановіч, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс і президент Словаччини Зузана Чапутова.

Заявка України на членство в НАТО

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку. Глава держави наголошував, що Україна де-факто вже є членом НАТО, залишилося оформити це де-юре.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, тепер всі держави-члени НАТО мають оформити Україні запрошення про приєднання до Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, реагуючи на заявку України, наголосив, що двері для вступу України в Альянс відчинені, але зараз увага зосереджується на підтримці оборони України від російських військ.

Раніше цього року на тлі розв'язання Росією повномасштабної війни проти України за прискореною процедурою, без виконання Плану дій щодо членства, до Північноатлантичного альянсу вступили Фінляндія і Швеція.

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