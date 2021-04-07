Голова Військового комітету Організації Північноатлантичного договору (НАТО) сер Стюарт Піч назвав ключові реформи для наближення України до Альянсу.
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Як повідомляє сайт НАТО, Піч в рамках візиту до України 6-7 квітня провів зустріч з головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Русланом Хомчаком у Львові.
Голова Військового комітету НАТО і головнокомандувач ЗСУ обговорили безпекову ситуацію в Україну і біля її кордонів, участь України у програмі розширених можливостей НАТО, а також прогрес України у реформах у секторі безпеки та оборони. Піч привітав відданість України реалізовувати ключові реформи одночасно захищаючи своїх громадян і суверенну територію від агресії в останні роки.
"Ми вітаємо зусилля України з втілення головних реформ. Цей імпульс має продовжуватися для того, аби зміцнити демократичні інституції України, посилити верховенство права, боротьбу проти корупції й продовжувати реформування сектору безпеки та оборони. Ці реформи мають важливе значення, аби наблизити України ближче до євроатлантичних партнерів", - наголосив Піч.
Україна-НАТО: що відомо
- 12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).
- Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.
- 25 лютого генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.
- 9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.
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