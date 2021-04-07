Зокрема, йдеться про зміцнення демократичних інституцій України, посилення верховенства права і боротьби з корупцією і продовження реформування сектору безпеки і оборони.

Голова Військового комітету Організації Північноатлантичного договору (НАТО) сер Стюарт Піч назвав ключові реформи для наближення України до Альянсу.

Читайте такожВ Україні з візитом перебуває голова Військового комітету НАТО

Як повідомляє сайт НАТО, Піч в рамках візиту до України 6-7 квітня провів зустріч з головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Русланом Хомчаком у Львові.

Голова Військового комітету НАТО і головнокомандувач ЗСУ обговорили безпекову ситуацію в Україну і біля її кордонів, участь України у програмі розширених можливостей НАТО, а також прогрес України у реформах у секторі безпеки та оборони. Піч привітав відданість України реалізовувати ключові реформи одночасно захищаючи своїх громадян і суверенну територію від агресії в останні роки.

"Ми вітаємо зусилля України з втілення головних реформ. Цей імпульс має продовжуватися для того, аби зміцнити демократичні інституції України, посилити верховенство права, боротьбу проти корупції й продовжувати реформування сектору безпеки та оборони. Ці реформи мають важливе значення, аби наблизити України ближче до євроатлантичних партнерів", - наголосив Піч.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

25 лютого генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко