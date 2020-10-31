Дмитро Хилюк

Основним мотивом урізання повноважень Національного агентства із запобігання корупції та скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування для суддів КСУ став суддівський гонор. Принаймні, про це сказали на п’ятничному брифінгу і голова суду Олександр Тупицький, і суддя-доповідач по цій справі Ігор Сліденко. Мовляв, як так: чиновник НАЗК чоботом відкриває двері у до святилища – кабінету судді, і намагається всучити протокол про адміністративне порушення. А ми – суддівський корпус – вимагаємо до себе шанобливого ставлення. Не може якесь НАЗК топтати брудними постолами наші перські килими.

Аргумент «наших б’ють» взагалі так собі аргумент в обґрунтуванні судового рішення, а рішення КСУ – і поготів. Тим більше, що про «побиття» і не йшлося.

Власне до штрафу суддям КСУ за порушення порядку декларування було ще дуже далеко, не кажучи вже про кримінальну відповідальність, яку жоден з суддів по скасованій статті 366-1 ККУ ще не поніс. Ба більше, голова КСУ Олександр Тупицький не бачить «нічого такого» в тому, що два роки тому в окупованому Криму прикупив соточку земельки до своєї дачі за російськими правилами.

Знаєте, якби це був пересічний громадянин України, який має єдине житло саме на окупованій території, його можна було і потрібно було би зрозуміти. Але ж мова йде про високопосадовця держави Україна, для якого та дача в Криму – точно не єдине житло

Передісторія наступна. Його помешкання нібито займало частину ділянки, яка належала сусідові. І от, за російським законодавством, він мав або викупити цю землю, або його будинок був би знесений як такий, що стоїть на чужій землі.

Що ж зробив голова Конституційного суду Української держави? Гонорово плюнув в очі російських зайд, звернувся до української прокуратури Криму із заявою про злочин окупанта, долучив свій кейс щодо незаконного поводження з майном громадян України з боку держави-агресора на території анексованого півострова до матеріалів, які та ж прокуратура регулярно надсилає до Міжнародного кримінального суду? Звісно, ні.

Голова КСУ кинувся рятувати барахлішко. Винайняв юридичну фірму, яка порішала все за російським законодавством – прикупила від його імені спірну сотку землі. Тобто, голова Конституційного суду України фактично визнав приналежність Криму до Росії, раз від його імені і в його інтересах на окупованому півострові був укладений правочин купівлі-продажу земельної ділянки. Але найстрашніше саме те, що він не бачить у цьому «нічого такого».

На моє запитання, як може голова КСУ купувати нерухомість за законами окупанта, Тупицький відповів саме в такому дусі.

«Твоїх прав дотримуються там, якщо ти не порушуєш права іншої особи, - прорекламував справедливість законодавчого поля окупанта Тупицький. - І взагалі, можете дати письмові запитання, а я вам надам відповідь. Не вбачаю в цьому нічого дивного. Будинок же могли знести. Подумайте, що мені було робити, і потім ми поспілкуємося. І взагалі, не відбивайте бажання зустрічатися із вами (журналістами) і спілкуватися, і не робіть отакі репліки, коли людина виходить».

Саме на цьому запитанні Тупицький, який на початку брифінгу пропонував зробити колективне фото, чомусь передумав дружити із пресою і поспіхом залишив залу.

Знаєте, якби це був пересічний громадянин України, який має єдине житло саме на окупованій території, його можна було і потрібно було би зрозуміти. Але ж мова йде про високопосадовця держави Україна, для якого та дача в Криму – точно не єдине житло. І доходи якого на посаді голови КСУ дозволяють з легкістю придбати житло в будь-якому місті України, навіть, якби він дійсно втратив останнє в окупації.

Десятки тисяч людей в Україні втратили своє майно внаслідок російської агресії і вже роками винаймають кутки по чужих оселях у чужих містах. Тисячі навіть не можуть поїхати провідати своїх рідних на окупованих територіях, оскільки ризикують не повернутися живими. А голова КСУ не може відпочити на своїй дачі в Криму, бо йому туди «заборонено їхати». Тобто, якби було не заборонено, то відпочивав би? Дуже «гонорова» позиція.

Саме тому, але далеко не лише тому, ставати в позу «я весь в білому, а ви всі в лайні» суддям КСУ, м’яко кажучи, не личить.

Дмитро Хилюк

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